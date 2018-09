03 | Karin Valenzano Rossi ist seit 2015 Partnerin der Kanzlei Walder Wyss AG, Zürich, und der Notariatskanzlei Jermini/Valenzano in Lugano. Die Juristin ist seit 1998 vorwiegend im Bank-, Finanz- und Handelssektor tätig. Sie ist seit 2015 Untersuchungsbeauftragte der Finma, seit 2016 im Verwaltungsrat der Banca Raiffeisen Lugano und Standesrichterin des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Zudem ist Karin Valenzano Rossi Dozentin für Banking am Centro di Studi Bancari in Vezia (u.a. Kalaidos Banking+Finance School, The Banking Diploma).