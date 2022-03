Raiffeisen steigert Gewinn stark

(AWP) Die Raiffeisen-Gruppe hat im vergangenen Jahr in allen ihren Geschäftsbereichen zugelegt und den Gewinn deutlich gesteigert. Im Hypothekargeschäft wuchs die genossenschaftlich organisierte Bankengruppe etwa mit dem Markt.

Der Gruppengewinn verbesserte sich im vergangenen Jahr um rund einen Viertel und stieg mit 1,07 Mrd. Fr. gar über die Milliardengrenze, wie die Raiffeisen-Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich mit einem Plus von 31% auf 1,37 Mrd. noch etwas stärker.

Höhere Kundenvermögen

Zudem konnte die Gruppe im vergangenen Jahr rund 53’000 neue Kundinnen und Kunden sowie 28’000 neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter gewinnen. Insgesamt verzeichnen die Raiffeisenbanken damit mehr als 3,6 Mio. Kundinnen und Kunden. Der Nettoneugeldzufluss belief sich auf 14,5 Mrd. Fr.

Bei den Kundenvermögen legte die Gruppe entsprechend ebenfalls deutlich zu. Per Ende Jahr lagen diese mit 247,1 Mrd. Fr. um 8,5% über dem Vorjahreswert. Dabei profitierte Raiffeisen neben den Zuflüssen auch vom positiven Börsenumfeld, das zum Anstieg der Depotvolumen beitrug.

Das Hypothekargeschäft wuchs mit einem Anstieg der Forderungen um 3,2% auf 196,4 Mrd. Fr. etwas schneller als noch im Vorjahr. Die Gruppe sei damit erneut «auf Marktniveau» gewachsen, schreibt Raiffeisen. Der Marktanteil im Hypothekargeschäft blieb entsprechend mit 17,6% stabil.

Wachstum im Anlagegeschäft

Die Bankengruppe erzielte im abgelaufenen Jahr einen Gesamtertrag von 3,4 Mrd. Fr., was knapp 11% über dem Vorjahr lag. Erneut konnte die Bank im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+19%) stark wachsen – dies vor allem dank einem grösser werdenden Vorsorge- und Anlagegeschäft. So hätten sich die Anzahl und das Volumen der Vermögensverwaltungsmandate mehr als verdoppelt und auch bei Fondsspar- und Vorsorgedepots lag das Wachstum bei knapp 40%.

Aber auch im Zinsengeschäft, das mit einem Anteil von über 70% der klare Hauptertragspfeiler von Raiffeisen bleibt, stieg der Ertrag deutlich an (+5,1%). Zum Anstieg trugen das Volumenwachstum aber auch tiefere Wertberichtigungen bei, zudem betont die Bankengruppe ihr «umsichtiges Bilanzmanagement».

Der Geschäftsaufwand stieg 4,3% auf 1,9 Mrd. und damit klar langsamer als die Erträge. Entsprechend verbesserte sich auch die Cost-Income-Ratio, die noch bei 56,0 nach 59,4% im Vorjahr lag.

Investitionen in «mobile Services»

Im laufenden Jahr will die Raiffeisen-Gruppe weitere Investitionen in die Digitalisierung tätigen und das Vorsorge- und Anlagegeschäft weiter stärken. In den kommenden Jahren wolle die Bank das Geschäftsmodell weiter digitalisieren und vermehrt in «mobile Services» investieren, heisst es. Gleichzeitig solle aber auch die Präsenz vor Ort beibehalten werden, wobei der Fokus vermehrt auf Beratung gelegt werde, heisst es.

Im laufenden Jahr erwartet die Bank trotz einem herausfordernden Marktumfeld einen «soliden Geschäftsgang»: Zwar habe sich die Lage rund um die Corona-Pandemie merklich entspannt, aber der Krieg in der Ukraine und weitere geopolitische Spannungen sorgten für Unsicherheit. Generell seien die volkswirtschaftlichen Perspektiven für eine weitere Erholung 2022 aber intakt, zeigt sich Raiffeisen überzeugt.

Im Eigenheimsegment erwartet die Bank weiter steigende Preise. Allerdings schwäche sich die Preisdynamik ab, da die Anforderungen an Eigenkapital und Tragbarkeit den Käuferkreis immer stärker einschränkten, so Raiffeisen.