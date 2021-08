Raiffeisen steigert sich in allen Bereichen

(AWP) Die Raiffeisen-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2021 unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der Marktanteil im Hypothekargeschäft ging derweil leicht zurück.

Wie die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz am Mittwoch mitteilte, stieg der Reingewinn um 46% auf 505 Mio. Fr. Auch im Vergleich zum Vorcorona-Jahr 2019 sind das deutlich mehr.

Beim Geschäftserfolg, also dem operativen Ergebnis, gab es ein Plus von knapp 20% auf 614 Mio. Fr. Die Gruppe habe sich in sämtlichen Ertragspositionen steigern können, heisst es im Halbjahresbericht.

Der Bruttoerfolg aus dem Zinsgeschäft und damit dem wichtigsten Ertragspfeiler stieg um 2,3% auf 1,19 Mrd. Fr. Raiffeisen vergab auch wieder mehr Hypotheken: Das Total (TTE 37.09 -0.56%) der Hypothekarforderungen lag per Mitte Jahr mit 192,9 Mrd. um 1,4% über dem Stand von Ende 2020. Der Marktanteil in diesem Geschäft sank damit aber ganz leicht auf 17,5% (Ende 2020: 17,6%).

Höher waren Mitte Jahr auch die verwalteten Kundenvermögen. Sie stiegen im Vergleich zu Ende Jahr um 5,6% auf 236,3 Mrd. Fr.