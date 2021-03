Raiffeisen verdient etwas mehr

Die noch zur Jahresmitte erwarteten härteren Zeiten scheinen für Raiffeisen schon vorbei. Obschon für einzelne Positionen im Kreditportfolio erhöhte Wertberichtigungen vorgenommen wurden, hat die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz vorsorglich gebildete Reserven bereits aufgelöst. Ganz aus dem Schneider ist sie damit aber noch nicht: Die genossenschaftlich organisierte Bankengruppe rechnet nicht damit, dass die Schweizer Wirtschaftsleistung 2021 bereits wieder das Niveau von vor Corona erreicht. Das für Raiffeisen zentrale Hypothekargeschäft werde sich dabei maximal leicht abschwächen. Die Bankengruppe selbst rechnet mit einem soliden operativen Geschäftsgang. Unter dem Strich resultierte 2020 ein leicht höherer Gewinn. Das Zinsgeschäft trug erneut mehr als 70% zum Ertrag bei. Ihr Problem mit den schwächelnden Einnahmen hat die Bankengruppe jedoch auch im vergangenen Jahr nicht gelöst. Die Negativzinsen belasten. Um magere 0,3% ist der Geschäftsertrag im Berichtszeitraum gestiegen. Wachstum generiert hat Raiffeisen vor allem in der Bilanz: Neben dem Hypothekarvolumen (+2,7%) legten vor allem die Firmenkredite zu. 1,8 Mrd. Fr. vergab die Bank an Covid-19-Krediten. Quasi ein Nullsummenspiel. Die Bank hat kein Risiko, nimmt mit den Krediten aber auch nichts ein, da deren Zins aktuell bei null liegt. Gemäss der neuen Gruppenstrategie will sich die Genossenschaftsbank stärker digitalisieren und diversifizieren. So soll bis 2025 das Vermögensverwaltungsgeschäft ausgebaut und sollen die digitalen Ökosysteme für Unternehmen und Wohnen lanciert werden. Bei Ersterem ist es Raiffeisen 2020 bereits gelungen, von der gestiegenen Nachfrage rund um Vermögen und Vorsorge zu profitieren. 2019 hatte dieser Bereich noch stark unter dem Verkauf von Notenstein gelitten. Für Angebote rund ums Wohnen soll im Sommer die gemeinsam mit Mobiliar entwickelte Plattform Liiva an den Start gehen. Der Erfolg der neuen Strategie ist jedoch fraglich. Die Konkurrenz ist gross, auch wenn Raiffeisen sicher von ihrer starken Position am Schweizer Markt profitieren kann. Die Schlagworte Digitalisierung und Ökosysteme hat sie sich nicht allein auf die Fahnen geschrieben.