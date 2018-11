Rainer-Marc Frey baut bei Leonteq aus

(AWP) Rainer-Marc Frey hat seinen Anteil bei Leonteq (LEON 49.48 3.08%) auf 11,63% erhöht. Er hält indirekt über H21 Macro Limited Namenaktien und hat Put-Optionen geschrieben, die insgesamt 11,63% der ausstehenden Aktien von Leonteq entsprechen.

Frey hielt Ende Oktober 2018 einen Aktienanteil an Leonteq von 9,06%, wie das Finanzunternehmen am Freitag mitteilte. Darüber hinaus hat er Put-Optionen geschrieben, die bei Ausübung Frey zum Kauf eines Aktienanteils von 2,57% verpflichten. Der Ausübungspreis betrage 48,35 Fr. Die Option wird am 21. Oktober 2019 fällig.

Der Investor Rainer-Marc Frey ist im März 2017 mit einer Beteiligung von 7,46% bei Leonteq eingestiegen. Damit wurde Frey damals neben der Gruppe Raiffeisen und dem Firmengründer Jan Schoch zum dritten grösseren Aktionär beim zuvor kriselnden Finanzdienstleisters.

Schoch hat sich jedoch in der Zwischenzeit ganz von Leonteq verabschiedet. Nach dem Rauswurf als CEO Anfang Oktober 2017 hatte er drei Wochen später auch sämtliche Anteile an Leonteq verkauft. Weiterhin grösster Aktionär ist mit einem Anteil von rund 40% die Aktionärsgruppe Raiffeisen. Die Gruppe, zu der früher auch Schoch gehörte, hatte zwischenzeitlich die Mehrheit an Leonteq gehalten.

