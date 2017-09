Rapid Nutrition verlässt die Schweizer Börse bereits

(AWP) Das auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen Rapid Nutrition (RAP 0.21 0%) verlässt die Schweizer Börse bereits wieder. Das Delisting ist für den 30. April 2018 geplant, der letzte Handelstag findet somit am Freitag, 27. April, statt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Firma mit australischen Wurzeln will sich nun laut den Angaben um eine Aufnahme an der Londoner Börse bewerben.

Die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange heisst das Delisting-Gesuch gut. Die SIX Exchange Regulation habe dem Antrag des Unternehmens zur Dekotierung aller börsenkotierten Namenaktien mit einem Nominalwert von 1 £ stattgegeben, teilt die SIX ebenfalls am Donnerstag mit.

Schwierigkeiten mit dem Clearingssystem

In ihrer Begründung schreibt die Börse, dass es Rapid Nutrition laut eigener Aussage nicht geschafft hat, sich die Dienste eines Marktmachers zur Unterstützung zu sichern. Ausserdem habe das Unternehmen zahlreiche Anfragen von Aktionären erhalten, die Schwierigkeiten hätten, Wertpapiere in das Clearingsystem der SIX Swiss Exchange zu überführen, heisst es weiter.

Diese Faktoren hätten laut Rapid Nutrition zu einem instabilen und illiquiden Markt für die eigenen Aktien geführt. Laut dem Unternehmen beträgt der Streubesitz der Wertpapiere derzeit nur 48%.

Da das Unternehmen das Gesuch um Dekotierung form- und fristgemäss eingereicht habe, sei ihm daher entsprochen worden, hält die Börse weiter fest. Entsprechend der üblichen Praxis in vergleichbaren Fällen habe sich die SIX dazu entschieden, den Zeitraum zwischen der Dekotierungsbekanntmachung und dem letzten Handelstag auf sieben Monate festzusetzen.

Die Dekotierung der Aktien finde somit wie vom Unternehmen geplant am 30. April 2018 statt – vorausgesetzt, dass alle üblichen Publikationsvorgaben der SIX erfüllt seien. Letzter Handelstag sei – ebenfalls wie von Rapid Nutrition mitgeteilt – am 27. April 2018.

Gastspiel hat nur ein Jahr gedauert

Das Gastspiel von Rapid Nutrition an der Schweizer Börse wird somit nur gut ein Jahr gedauert haben. Die Gesellschaft liess sich ohne Vorankündigung am 29. März diesen Jahres an der SIX listen. Die Papiere waren kurz davor wegen eines illiquiden Handels von der Deutschen Börse dekotiert worden.

Der Startpreis an der SIX von 2,29 € (die Aktien werden in Euro gehandelt) rückte rasch in weitere Ferne. Aktuell kostet eine Aktie 0,16 €.

Mit Rapid Nutrition verlässt eine kleine Firma die Schweizer Börse. Für das erste Halbjahr 2016/17 (per Ende Dezember) wurde ein Umsatz von 2,07 Mio AUD und ein Gewinn von 0,60 Mio AUD ausgewiesen.