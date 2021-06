Rapid Nutrition wechselt an die Euronext

(AWP) Die Aktien von Rapid Nutrition sind ab dem 22. Juni an der Euronext handelbar. Die Valoren seien auf den genannten Tag hin zum Handel am Euronext Growth Segment zugelassen worden, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.

Letzter Handelstag an der Schweizer Börse bleibt der 22. Juli. Das britische Unternehmen hatte Ende 2020 angekündigt, es wolle sich vom hiesigen Handelsplatz zurückziehen. Gleichentags hatte die Börsenaufsicht der SIX angekündigt, man wolle Rapid Nutrition wegen fehlerhaften Geschäftsabschlüssen sanktionieren.

Es war ein eher kurzes Gastspiel: Das auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen war im März 2017 mittels eines sogenannten «Direct Listings» an die Schweizer Börse gekommen. Als Begründung für die Dekotierung hatte Rapid Nutrition damals angegeben, es gebe Probleme mit dem Schweizer EU-Rahmenwerk und einen Mangel an After-Market-Support und Dienstleistungen für Wachstumsunternehmen in der Schweiz.