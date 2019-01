Raumplanerischer Irrläufer

Die Diagnose ist leider zutreffend: In weiten Teilen zumindest des Mittellands ist die Schweiz zu einem einzigen, undifferenzierten Siedlungsbrei geworden. Das ist unter mehreren Titeln zu bedauern und ist mit verschiedenen nachteiligen Folgen verbunden. Die Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» will diesen Trend aufhalten. Das Schweizer Volk wird darüber am 10. Februar befinden.

Die von den Jungen Grünen lancierte, von ihrer Mutterpartei und weiteren linken Parteien sowie etlichen Umweltorganisationen unterstützte Initiative schüttet allerdings gleichsam das Kind mit dem Bade aus – sie geht viel zu weit. Die Initiative ist sehr dirigistisch und verlangt eine Zementierung der Bauzonen auf unbestimmte Zeit.

Die Initianten setzen auf eine alarmistische Zuspitzung und Dramatik: Auf der Homepage der Initianten läuft ein Zählwerk in hohem Tempo. Es soll illustrieren, in welchem Rhythmus in der Schweiz Land überbaut wird. Gemäss den Initianten wird jede Sekunde ein Quadratmeter Boden verbaut.

Nicht zubetoniert

Selbst wenn diese Rechnung zutreffen sollte, ist die Aussage zu relativieren. Zunächst umfassen die Bauzonen der ganzen Schweiz lediglich 5% der Landesfläche. Rund 17% der Bauzonen sind bis dato nicht überbaut – die Schweiz ist alles andere als zubetoniert. Zudem ist der Umfang der Bauzonen seit dem Jahr 2012 praktisch konstant geblieben, zuvor sind sie kontinuierlich gewachsen. Die Bevölkerung hingegen ist seit 2012 rund 8% gewachsen. Die pro Person beanspruchte Bauzonenfläche ist damit bis 2017 rund 3,4% geschrumpft.

Die Initiative missachtet auch die Tatsache, dass mit der 2013 vom Volk angenommenen und 2014 in Kraft gesetzten Revision des Raumplanungsgesetzes Massnahmen gegen die Zersiedelung ergriffen wurden. Zunächst sollen Bauzonen gemäss dem mutmasslichen Bedarf der kommenden fünfzehn Jahre bemessen werden. Zu grosse Bauzonen sind, unter Entschädigungsfolge, zu redimensionieren. Dieser Prozess läuft.

Die Zonenpläne sollen überdies regional koordiniert werden, und die Einzonung von guten Ackerböden unterliegt strengen Vorschriften. Zudem soll die Siedlungsentwicklung nach innen gefördert werden – Stichwort verdichtetes Bauen. Heikel sind dagegen vor allem die Bestimmungen gegen die Baulandhortung. Sie geraten rasch in Konflikt mit den Eigentumsrechten der Landbesitzer.

Den Initianten gehen diese Massnahmen viel zu wenig weit, sie setzen auf happige staatliche Eingriffe. Gemäss dem Initiativtext provozieren zwei zentrale Bestimmungen Widerspruch. Erstens ist die Ausscheidung neuer Bauzonen nur zulässig, wenn im selben Umfang anderswo Land mit potenziellem landwirtschaftlichen Ertragswert ausgezont wird.

Das heisst nichts anderes, als dass die gesamten Bauzonen der Schweiz auf dem Stand von heute eingefroren werden. Die Initianten nehmen also für sich in Anspruch zu wissen, dass die Schweiz auch in einem, zwei oder drei Jahrzehnten nicht mehr Bauland benötigt als heute. Die Annahme lässt sich sachlich in keiner Art und Weise begründen, sie ist reine Willkür und eine Anmassung von Wissen.

Eine derartige Regelung nimmt den Kantonen und Gemeinden jegliche Flexibilität. Der von den Initianten postulierte Tausch von Bauzonen dürfte, zumindest über Kantonsgrenzen hinweg, Theorie und reines Wunschdenken bleiben. Bestraft würden zudem ausgerechnet diejenigen Kantone, die mit der Schaffung von Bauzonen in der Vergangenheit zurückhaltend waren, denn sie verlieren jeglichen raumplanerischen Spielraum. Diejenigen Kantone hingegen, die auf Vorrat eingezont haben, wären im Vorteil.

Gerade in Agglomerationen führt die Bestimmung zu höchst unerwünschten Folgen. So entsteht ein mächtiger Anreiz, in Randgebiete zu ziehen, wo noch genügend Bauland vorhanden ist. Die Zersiedelung wird damit noch gefördert statt gebremst. Zudem führt die aufgrund der Initiative zu erwartende Verknappung von Bauland gerade in den Agglomerationen zu einem Preisdruck nach oben, der sich letztlich in höheren Preisen für Mietwohnungen und Eigenheime niederschlägt.

Die zweite problematische Bestimmung der Initiative betrifft die Landwirtschaft und auch den Tourismus. Gemäss dem Text dürfen ausserhalb der Bauzonen ausschliesslich standortgebundene Bauten und Anlagen für die bodenabhängige Landwirtschaft oder Bauten von öffentlichem Interesse bewilligt werden.

Die Landwirtschaft wäre also für bodenunabhängige Produktionsweisen auf viel teureres Bauland angewiesen. Die Bestimmung führt zu noch weiter steigenden Preisen für landwirtschaftliche Produkte und zu Einschränkungen der Produktion. Die gerade auch von den Initianten geforderte heimische Produktion würde damit erheblich erschwert.

Bewilligungen für touristische Bauten, wie etwa Bergbahnen oder Bergrestaurants, würden wesentlich zurückhaltender erteilt als bis anhin oder allenfalls gar verweigert. Die touristische Attraktivität müsste dadurch erheblich leiden. Nur zur Erinnerung: Der Tourismus ist eine der wichtigsten Branchen der Schweizer Wirtschaft.

Im Geist der Planwirtschaft

Die Initiative nimmt keinerlei Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, der Kantone und der Gemeinden. Durch die angepeilte starre Bauzonenordnung würde es für sehr viele Kantone und Gemeinden massiv schwieriger, etwa neue Unternehmen auf ihrem Gebiet anzusiedeln. Die Attraktivität des Standorts Schweiz würde auch durch diese Initiative eingeschränkt, seine Wettbewerbsfähigkeit würde verringert.

Der Vorstoss atmet den Geist der Planwirtschaft und setzt auf krude staatliche Massnahmen mit kontraproduktiven Folgen. Der Glaube an die Macht des Staates scheint in links-grünen Kreisen ungebrochen zu sein – aller anderslautenden empirischen Evidenz zum Trotz. Die Initiative ist damit zutiefst unliberal.

So erstaunt es auch nicht, dass der Bundesrat, das Parlament, die bürgerlichen Parteien, die Grünliberalen sowie die Wirtschaft entschieden gegen die Initiative Stellung beziehen. Selbst die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ist skeptisch, kritisiert die Initiative und hat Stimmfreigabe beschlossen.

Diese Vorlage würde zu einem zentralen Engpassfaktor für die Wirtschaft und damit zu einer Wohlstandsbremse für Schweiz. Sie würde eine vernünftige Weiterentwicklung massiv erschweren bzw. verunmöglichen. Sie ist aus diesen Gründen abzulehnen.