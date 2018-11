Referendum II

Den Brexit auszuhandeln war von Beginn weg eine «Mission Impossible». Ein Brexit, der den Namen verdient, wäre gleichbedeutend mit dem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion, ohne Wenn und Aber – und zum Schaden der britischen Wirtschaft. Zudem würde die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland wieder ein ernstes Problem.

Premierministerin May verhandelte über das Unverhandelbare: Das Vereinigte Königreich kann nicht zugleich freien Zugang zum Binnenmarkt bewahren und dessen Regelwerk fortan nicht mehr als bindend betrachten. May war eine Brexit-Gegnerin und hat das Unmögliche versucht. Doch es ist unsicher, ob das – wie könnte es anders sein? – verkorkste Abkommen das Unterhaus passieren wird.

Warum also kein zweites Referendum? Im Juni 2016 waren knapp 52% der Abstimmenden für den Austritt aus der EU. Doch was Brexit konkret heisst, dürften sehr viele erst jetzt erkennen. Entweder ein «full Brexit» oder ein kaschierter Pseudo-Austritt. Ein Mittelweg à la Schweiz – aus wirtschaftlichem Zwang vertraglich verbunden, ohne Mitsprache, dafür noch mit gewisser Souveränität – ist schon für Bern heikel, doch für London nach 45 Jahren der Vollmitgliedschaft schwer denkbar. Wer einmal beigetreten ist, kann faktisch kaum noch raus; das war 1975, als das britische Volk die Mitgliedschaft im Common Market (ein loseres Gebilde als die EU von heute) bestätigte, noch nicht so klar.

Eine zweite Abstimmung könnte den Ausweg aus der Blockade weisen. Am besten so: über den May-Barnier-Deal (einen grosszügigeren wird Brüssel nicht eingehen) – wird er angenommen, dann ist eben das der Brexit; wird er abgelehnt, gilt der Status quo, also Remain. Oder nochmals über Brexit pur, Ja oder Nein. Im Fall eines Ja Leave, doch ohne Vertrag.