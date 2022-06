Die Piazza della Riforma ist Luganos gute Stube. Hier, um das Rathaus der Stadt, gruppieren sich Beizen und Banken (Schweiz bleibt Svizzera, trotz aller Italianità). Der Name des Platzes erinnert an die liberale Verfassungsrevolution von 1830. Ihre treibende Kraft war der Politiker Stefano Franscini, der 1848 in den ersten Bundesrat gewählt wurde. Am 4. und 5. Juli wird der achte Tessiner Bundesrat, Bundespräsident Ignazio Cassis, in Lugano die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz orchestrieren; es sollen vierzig Staaten und zwanzig inter­nationale Organisationen teilnehmen. Vor dem russischen Überfall war der Anlass routinemässig als die fünfte Ukraine-Reformkonferenz geplant gewesen, doch statt liberaler Läuterung (zwar nötig, doch gewiss nicht von Putins marodierender Soldateska zu erwarten) steht nun eine Art Marshallplan im Zentrum. Ob daraus etwas werden kann, hängt letztlich von den Landräubern im Kreml ab. In Sachen Aufbau Ost bietet Lugano viel «genius loci»: Die Tessiner Architekten ­Domenico Trezzini und Luigi Rusca errichteten Prachtbauten in Petersburg, Domenico Gilardi in Moskau – und Alexander Bernardazzi in Odessa und Chisinau, heute in der Ukraine bzw. Moldau, was den Kreml heillos überfordert.