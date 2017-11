Rege Nachfrage und Kursausschläge

Das Interesse an ausserbörslich gehandelten Aktien war auch im Oktober rege. Es gab 514 Abschlüsse (im September 414), die ein Volumen von 14,8 Mio. Fr. (+130%) umfassten. Der ZKB KMU Index gab leicht nach und schloss mit einem Minus von 1,6% auf 1347,56. Zum Vergleich: Der Börsenindex SMIM (SMIM 3560.94 -0.34%) gewann in der gleichen Periode 4,5%.

Zum Autor André Spillmann, Zürcher Kantonalbank, ist verantwortlich für Schweizer Aktien, ausserbörslicher Handel.

Das mit Abstand grösste Volumen verzeichnete Repower (Repower 0 0%). Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) erhöhten den Anteil am Bündner Versorger von 1,51 auf 29,83%. Diese Transaktion entsprach 111 685 Aktien.

Es gab eine stattliche Anzahl Unternehmensnachrichten, was in einigen Fällen zu grösseren Kursausschlägen führte. So rückten Arosa Bergbahnen mehr als 11% vor. Die Generalversammlung beschloss eine Kapitalerhöhung über 45 000 Namenaktien, um Ersatzinvestitionen zu finanzieren. Der Bezugspreis wurde auf 120 Fr. pro Aktie festgelegt. Die Zeichnungsfrist dauert bis 8. Januar.

In die Gegenrichtung zeigten dagegen die Titel Lenzerheide Bergbahnen, allerdings mit einem geringen Volumen. Anfang September hatte das Unternehmen, dessen Bahnanlagen mit Arosa verbunden sind, zum zweiten Mal in Folge einen Verlust ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2016/17 lag er auf 2,2 Mio. Fr. (im Vorjahr 0,6 Mio. Fr. Die Gesellschaft möchte künftig die erwirtschafteten Gewinne nicht an die Aktionäre ausschütten, sondern wieder in eigene Projekte investieren. Die Aktien gelten als Liebhaberwerte. Für Aktionäre gibt es bei einem Bestand von 50 bis 99 Aktien 50%-Rabatt auf eine Tageskarte.

Positive Tourismusprognose

Gemäss einer Studie der Hochschule Luzern, soll sich die Situation im Tourismussektor in den nächsten Jahren verbessern. Zum einen soll der leicht erstarkte Euro helfen, und zum anderen können sich auch die Wetterbedingungen im Vergleich zu den letzten zwei bis drei Jahren fast nicht noch mehr verschlechtern. Von diesem Ausblick dürften auch Davos Klosters Bergbahnen profitiert haben.

Die Schilthornbahnen trumpften mit einem soliden Sommergeschäft auf. Mit über 1,5 Mio. Passagieren wurde von Mai bis Mitte September ein Plus von 7,4% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Ähnlich zulegen konnten die Resultate der Gastronomie und der Shops.

Einen schwachen Monat hatten dagegen die Valoren der Rigi Bahnen, die wegen einer erneuten Kapitalerhöhung unter Druck gerieten. Das Kapital soll um 3,45 auf 18 Mio. Fr. aufgestockt werden. Bestehende Aktionäre können bis 7. Dezember Aktien für 7.20 Fr. zeichnen. Neuaktionäre zahlen 7.50 Fr. Das zusätzliche Kapital soll für Marketingzwecke und den Ausbau des Verpflegungs- und Einkaufsangebots verwendet werden.

Schweizer Zucker gefragt

Trotz der schwierigen Lage für den einzigen Zuckerverarbeiter in der Schweiz scheinen sich einige Anleger in Schweizer Zucker (Zucker 0.1456 1.25%) zu positionieren, wie der deutliche Kursgewinn zeigt. Durch die Öffnung des Zuckermarkts für ausländische Produzenten dürfte der Preisdruck zunehmen. Es ist offen, wie sich der Monopolist durchsetzen kann. Im Frühherbst gab es zudem Probleme mit der Anlieferung von deutschen Biorüben wegen des Unterbruchs der Rheintalbahnstrecke. Der Zuckergehalt der in der laufenden Kampagne in der Schweiz geernteten Rüben ist gut.

Auf der Gewinnerseite waren auch Welinvest (Welinvest 4850 0%). Die Basler Investmentgesellschaft, die ein Portfolio aus Immobilien, Wertschriften und Edelmetallen besitzt, steigerte den Jahresgewinn zum zweiten Mal in Folge auf nunmehr 8,8 Mio. Fr. (+54%). Die starke Zunahme ist eine Folge der hohen Finanzerträge von 7 Mio. Fr. An der Generalversammlung vom 11. November stimmen die Aktionäre über eine Dividendenerhöhung um 50 auf 300 Fr. ab (Rendite 5,75%).

Nach einem Dornröschenschlaf waren die Aktien des Werkzeugkofferherstellers Plaston gesucht. Obwohl das Unternehmen 2016/17 einen Verlust von 1,2 Mio. Fr. verbuchte, interessieren sich neue Anleger für das Unternehmen. Die Generalversammlung hob die Stimmrechtsbeschränkung auf 10% auf. Sie wählte zudem Martin Wipfli, VR-Präsident der Grossaktionärin Nebag (NBEN 10.65 -0.47%), in den Verwaltungsrat.

Die Aktien der AG für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ (NZZ 5500 0%)) litten unter Abgabedruck. Wie schwierig die Zeiten für die Medienhäuser sind, zeigt die Restrukturierungsmassnahme mit sieben Kündigungen der Zürcher Oberland Medien.

Der Erdgasversorger Holdigaz beteiligt sich an Boostheat aus Frankreich und übernimmt den Vertrieb der thermodynamischen Heizkessel in der Schweiz. Deren Vorteil ist der geringe Energieverbrauch.