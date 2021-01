Regeneron liefert an die USA Dosen zur Covid-19-Behandlung

Die US-Regierung erteilt einen Grossauftrag für den Antikörper-Cocktail, den Regeneron entwickelt hat. Für die Produktion und den Vertrieb ausserhalb der USA hat das US-Unternehmen Roche an Bord geholt, die weltweit über die grössten Produktionskapazitäten für Antikörper verfügt. Gemäss dem im August bekannt gegebenen Deal hat Regeneron die Kapazität für die zwei Antikörper verdreieinhalbfacht. Den Umsatz aus dem US-Auftrag würde demnach Regeneron verbuchen. Sie gibt den Betrag für die maximal 1,25 Mio. Dosen mit 2,625 Mrd. $ an. Der volle Bestellumfang könne aber nur bewältigt werden, wenn auch die halbe Dosis zugelassen werde. Zurzeit laufen damit Tests an Menschen mit milderen Symptomen. Das Mittel hat in den USA eine Notfallzulassung erhalten für kürzlich diagnostizierte, nicht hospitalisierte Patienten, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf aufweisen. Die Zulassung dürfte bald auf hospitalisierte, (noch) nicht schwer kranke Patienten ausgeweitet werden, nachdem vor zwei Wochen Studiendaten Wirksamkeit nahegelegt haben. Der Antikörper-Cocktail wurde bisher nur wenig benutzt, wie Regenerons Forschungschef gestern an einer Konferenz beklagte. Das Unternehmen hat am Montag einen Umsatz von 144 Mio. $ im vierten Quartal 2020 bekannt gegeben, deutlich unter der Konsensschätzung von 264 Mio. $. Die Investmentbank SVB Leerink ist eher skeptisch, was das kommerzielle Potenzial solcher Wirkstoffe anbelangt, auch weil sie per Infusion verabreicht werden müssen und ausserdem noch keine Biomarker vorhanden sind, die anzeigen würden, welche Patienten auf die Behandlung ansprechen. Schon bald könnten aber auch andere Regierungen Grossbestellungen aufgeben, in der Hoffnung, der Cocktail möge die Zahl der Hospitalisierungen reduzieren. Roche könnte zumindest in diesem Jahr durchaus noch einen ansehnlichen Umsatz mit dem Covid-19-Medikament verbuchen.