Regierungsbildung in Italien gescheitert

(Reuters/AWP) Rund drei Monate nach der Wahl in Italien sind die populistische 5-Sterne-Bewegung und rechtsextreme Lega mit ihrer geplanten Regierungsbildung gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte gab am Sonntagabend wegen eines Streits über die Ernennung eines Euroskeptikers zum Wirtschaftsminister seinen Regierungsauftrag zurück. Damit drohen in dem südeuropäischen Land Neuwahlen im Herbst.

Präsident Sergio Mattarella hatte zuvor den 81-jährigen Eurokritiker Paolo Savona als Wirtschaftsminister der geplanten neuen Koalition abgelehnt. Die Lega wollte Savona jedoch um jeden Preis im Kabinett haben. Der Präsident hat bei Ministerernennungen das letzte Wort in Italien. «Ich habe alle Ernennungen akzeptiert ausser den Vorschlag für den Posten des Wirtschaftsministers», sagte Mattarella in einer TV-Ansprache. Er wolle in Kürze über die weiteren Schritte informieren.

Conte war am Abend von Mattarella zu einem Gespräch empfangen worden. Der bislang politisch unerfahrene Juraprofessor hatte dabei dem Staatsoberhaupt die Kabinettsliste der geplanten Koalition vorgelegt.

Euro erholt sich

Am Devisenmarkt herrscht erst einmal Erleichterung darüber, dass es nicht zu einer Regierung der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega kommt. Doch angesichts der jetzt weiter anstehenden Hängepartie in Italien könnte die Unsicherheit schnell zurückkommen, sagten Devisenhändler in Asien. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung stieg im asiatischen Handel wieder über die Marke von 1.17 $, nachdem er am Freitag noch deutlich unter diese Schwelle gerutscht war. Am späten Freitagabend hatte der Euro zwischenzeitlich nur noch 1.1646 $ gekostet und damit so wenig wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr. Auch zum Franken macht der Euro am Montagmorgen deutlich Boden gut und steigt über 1.16 Fr. Am Freitag war das Euro-Franken-Paar noch auf den niedrigsten Stand seit März abgesunken.

Sorgen vor einer neuen Eurokrise

Die angepeilte Senkung der Steuern und Erhöhung der Sozialausgaben des Bündnisses hatten die Europäische Union und die Finanzmärkte seit Tagen in Aufruhr versetzt und Sorgen vor einer neuen Eurokrise genährt.

In ihrem Programm hatte die angestrebte italienische Regierungskoalition vereinbart, die Konjunktur mit «begrenzten» schuldenfinanzierten Ausgaben anschieben zu wollen. Sie forderte eine Überprüfung der EU-Haushaltspolitik sowie des Euro-Stabilitätspakts. Bei der Wahl am Anfang März war die 5-Sterne-Bewegung als stärkste einzelne Partei hervorgegangen.

Weitere Gespräche am Montag

Mattarella bestellte nach dem Scheitern der Regierungsbildung den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli ein. Die Gespräche mit dem ehemaligen hochrangigen Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) sind für Montagmorgen angesetzt. Der Schritt deutet nach Einschätzung von Fachleuten darauf hin, dass Mattarella den Ökonomen bitten wird, eine Technokraten-Regierung anzuführen.

Savona, der über Erfahrungen im Finanzsektor, in der Wissenschaft aber auch als Minister verfügt, hat die Finanzmärkte wiederholt mit euroskeptischen Ansichten verschreckt. So hat er den Beitritt Italiens zum Euro als historischen Irrtum bezeichnet und einen Plan B gefordert, um die Währungsunion notfalls wieder verlassen zu können. In seinem jüngsten Buch schrieb er, Deutschland versuche nach dem militärischen Scheitern im Zweiten Weltkrieg jetzt, Europa wirtschaftlich zu dominieren. Der frühere Wirtschaftminister Vincenzo Visco bezeichnete Savonas Ansichten als «radikal und selbstmörderisch anti-deutsch».