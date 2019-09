Im Zuge der sich stetig erhitzenden – bis überhitzenden – Klimadebatte will der Ständerat etwas ganz «Mutiges» tun: Er diskutiert die Totalrevision des CO 2 -Gesetzes mit dem Ziel, dass bis 2050 netto in der Schweiz keine Treibhausgase mehr ausgestossen werden. Dabei werden Massnahmen vorgeschlagen, und wohl angenommen, die noch vor kurzem undenkbar gewesen wären.

Zur Erinnerung: Vor weniger als einem Jahr wies der Nationalrat die damalige Version des CO 2 -Gesetzes zurück. Die nun vorliegende Revision orientiert sich an der bundesrätlichen Neuauflage, geht allerdings in verschiedenen Punkten noch deutlich weiter. Herausgekommen ist ein äusserst interventionistischer Vorschlag, gleichsam ein regulatorischer Albtraum. Das scheint den Ständerat nicht zu stören, er ist am Montag oppositionslos darauf eingetreten und hat mit der Detailberatung begonnen.

Obwohl der Rat noch nicht sehr weit gekommen ist – die Debatte wird noch in der laufenden Woche fortgesetzt –, zeichnet sich schon ab, dass kaum nennenswerte Opposition zu erwarten ist. Die Vorschläge der Kommission dürften sich im Wesentlichen durchsetzen. Das ist eine schlechte Nachricht: Die Vorlage ist durchsetzt von höheren Preisen (Benzin, Flugtickets), von Geboten und Verboten (faktisches Verbot von Ölheizungen). Zudem wird beschönigend von Lenkungsabgaben gesprochen. In Tat und Wahrheit jedoch sind die neuen Abgaben in weiten Teilen neue Steuern, nur ein Teil soll den Bürgern zurückerstattet werden.

Mit dem Rest soll unter anderem ein Klimafonds gespeist werden. Damit wird ein neuer, grosser Subventionstopf geschaffen. Gemäss Vorschlag sollen die Gelder für alle möglichen Zwecke angefordert werden können. Die Erfahrung lehrt, dass solche Töpfe immer grösser werden und die Subventionsbereiche immer breiter – ein Zurück gibt es nicht.

Das Gesetz wird im Portemonnaie des Einzelnen schmerzhaft zu spüren sein. Zu diesen direkten Kosten kommen indirekte hinzu: Alle Subventionen und staatlichen Eingriffe verursachen Marktverzerrungen und Ineffizienzen, die kaum quantifizierbar sind. So erhöht etwa die Flugticketabgabe nicht nur die Flugpreise. Als einseitige Massnahme der Schweiz führt sie zu Verlagerungen des Verkehrs in andere Länder. Folgen sind wohl eine höhere Arbeitslosenrate in der Schweiz sowie, wegen längerer Flugwege, ein höherer CO 2 -Ausstoss.

Diese Kosten sind dem zu erwartenden Nutzen bzw. dem Beitrag zur Lösung des globalen Klimaproblems gegenüber zu stellen. Die Rechnung fällt deprimierend aus: Den der Wirtschaft, den Konsumenten und Steuerzahlern aufgeladenen Kosten steht ein nicht einmal messbarer Nutzen gegenüber. Das globale Klima wird durch all diese Massnahmen nicht im Geringsten beeinflusst, der CO 2 -Austoss der Schweiz ist und bleibt marginal.

Die Politiker können sich damit profilieren, eben etwas «Mutiges» zu tun – allerdings geben sie dabei das Geld anderer aus. Könnte sein, dass der Stimmbürger, der die Zeche bezahlt, das anders sieht.