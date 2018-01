Rekordhohes Passagier-Aufkommen am Flughafen Zürich

(AWP) Das Passagier-Aufkommen am Flughafen Zürich (FHZN 237.8 0.25%) ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt haben 29,4 Mio. Passagiere den Flughafen Zürich genutzt, wie der Flughafen am Montagabend mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 6,3%. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 5,3% auf 21 Mio. Der Transferanteil am Passagiervolumen stieg auf 28,3% von 27,6% im Jahr 2016. Die Zahl der Umsteigepassagiere am Flughafen Zürich legte um 8,8% auf 8,3 Mio. zu.

Die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug erhöhte sich den Angaben zufolge 2017 auf 124,3 von 117,2. Das Sitzangebot von und nach Zürich verzeichnete 2017 einen Anstieg von 4,3%, während gleichzeitig die Auslastung der Flugzeuge um 1,4 Prozentpunkte auf 77,2% zulegte. Insgesamt gab es im abgelaufenen Jahr 270’453 Flugbewegungen, was einem Plus von 0,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verkehrsanteil der Fluggesellschaft Swiss betrug 53,5%, gefolgt von Edelweiss Air (4,5%), Air Berlin (AB1 0.04 5.26%) (4,0%) und Eurowings (3,1%).

An Fracht wurden 2017 13,1% mehr gegenüber dem Vorjahr abgewickelt, womit 2017 insgesamt 490’452 Tonnen Fracht transportiert wurden. Das Kommerzgeschäft machte im Gesamtjahr 575,5 Mio. Fr. aus, was einer Zunahme von 5,5% gegenüber 2016 entspricht.

Im Dezember mit 3,3% mehr Passagieren

Auch für den Monat Dezember verzeichnet Flughafen Zürich ein Plus. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Zahl der Passagiere um 3,3% auf 2,17 Mio. Personen. Die Anzahl Lokalpassagiere stieg dabei um 4,0% auf 1,52 Mio. Der Transferanteil lag in diesem Zeitraum bei 29,6% (-0,5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr), die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 1,6% auf 0,64 Mio.

Das Frachtvolumen am Flughafen Zürich lag im Dezember bei 43’493 Tonnen, was einem Wachstum von 7,7% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der Kommerzumsatz lag im Dezember bei 51,5 Mio., was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahresmonat von 6,6% entspricht.