Rekordzahl an Stellen geschaffen

(AWP) Der Schweizer Jobmotor brummt wie noch nie: Nach dem kräftigen Start ins neue Jahr wurden im zweiten Quartal 2022 eine Rekordzahl an neuen Stellen geschaffen. Die Aussichten haben sich ebenfalls aufgehellt.

Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% und damit das fünfte Mal in Folge nach zuvor vier Rückschlägen. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im zweiten Quartal 5,316 Mio. Beschäftigte in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Damit sind innerhalb eines Jahres 164’000 neue Jobs entstanden.

«Dies ist der stärkste Anstieg seit Einführung der Statistik in der heutigen Form im Jahr 1991», schrieb das BFS. Treiber war der Dienstleistungssektor, wo 140’000 neue Stellen geschaffen wurden. Das ist ein Anstieg um 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt arbeiten 4,2 Mio. Beschäftigte im Dienstleistungssektor.

Im sekundären Sektor (Industrie und Baugewerbe) gab es 23’000 zusätzliche Stellen. Dort wuchs die Zahl der Beschäftigten um 2,2% auf 1,1 Mio.

Saisonbereinigt nahm die Gesamtbeschäftigung gegenüber dem Vorquartal um 0,7% auf 5,334 Mio. zu. In Vollzeitstellen umgerechnet ergäbe die gesamte Beschäftigung in der Schweiz 4,142 Mio. 100-Prozent-Stellen. Das ist ein Plus von 3,2% gegenüber dem Vorjahr.