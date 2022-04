Relief scheitert in einer Studie für ihr Coronamittel

Relief Therapeutics, respektive ihr Partner NRx, mit dem sie im Streit liegt, hat einen Rückschlag für ihr potenzielles Coronamedikament RLF-100 erlitten. Die inhalierbare Form davon konnte bei schwer kranken, hospitalisierten Patienten weder die Sterberate senken noch zu einer rascheren Genesung beitragen. In der Studie, die diverse Wirkstoffe testet, werden keine weiteren Patienten für RLF-100 aufgenommen. Sie wird von einem Konsortium aus der University of California in San Francisco und Silicon-Valley-Unternehmern durchgeführt und teilweise von US-Regierungsagenturen finanziert. NRx macht geltend, das negative Resultat sei möglicherweise nicht dem Wirkstoff, sondern der Verabreichungsform anzulasten. Die orale Aufnahme via Zerstäuber funktioniere bei diesen Patienten eventuell nicht gut genug. Die meisten hatten Sauerstoff in grösseren, schnell fliessenden Mengen erhalten, einige wurden mechanisch beatmet. Auf jeden Fall läuft die Phase-III-Studie mit der intravenösen Form des Wirkstoffs weiter. Sie wird, ebenfalls unter Einbezug mehrerer anderer Wirkstoffe, von einer US-Regierungsbehörde durchgeführt und sollte in den nächsten Monaten ein Resultat liefern. Eine erste von NRx durchgeführte Studie hatte ein positives Resultat gezeigt, die US-Gesundheitsbehörde FDA wollte die Notfallzulassung auf dieser Basis aber nicht gewähren. Die schwer kranken Patienten haben sich bisher mit Medikamenten als sehr schwierig zu behandeln erwiesen. Zahlreiche Wirkstoffe sind gescheitert. Wirksame Mittel wären hoch willkommen. Das Risiko, dass auch RLF-100 scheitert, muss aber als hoch eingeschätzt werden. Die Aktien von Relief dürften heute verlieren, FuW rät von einem Kauf ab.