Relief: NRx kommt mit Coronastudie voran

(AWP) Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics (RLF 0.0690 -1.43%) berichtet, dass das US-Unternehmen NRx Pharmaceuticals mit der Patientenrekrutierung für seine Phase-III-Studie ACTIV-3b fortfahren darf. So habe das Datenüberwachungskomitee (DSMB, Data Safety Monitoring Board) die Daten von 448 Intensivpatienten mit kritischer Covid-19-Ateminsuffizienz begutachtet, die in die Studie aufgenommen wurden, teilte Relief unter Verweis auf eine NR-Mitteilung am Mittwoch mit.

In der Behandlung mit Zyesami (Aviptadil) seien dabei keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt worden und die Studie sei nun für eine weitere Aufnahme von 640 Patienten freigegeben.

Zudem sei ein weiteres Protokoll der Studie eingereicht und von der US-Zulassungsbehörde FDA als Phase-III-Studie anerkannt worden. Diese könne damit im Falle eines positiven Ergebnisses für die Einreichung eines neuen Zulassungsantrags für Zyesami verwendet werden kann.