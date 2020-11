Relief Therapeutics gibt Update zu Covid-19-Studie

Möglicherweise schon in den letzten November- oder den ersten Dezembertagen dürfte Relief Therapeutics die angestrebten 165 Patienten für ihre Studie mit dem Coronamedikament RLF-100 erreicht haben. Relief erwartet die Daten für Januar. Sie könnten nun eher früh als spät im Monat kommen. Zuvor hatte das Überwachungskomitee offenbar Aussichten auf Erfolg gesehen und die Studie weiterlaufen lassen. Relief berichtet heute von Fällen rascher Genesung – auch wenn nicht sicher sei, ob diese Patienten den Wirkstoff oder das Placebo erhalten hatten. Gleichzeitig übt Hauptaktionär GEM den Grossteil seiner Optionen aus, was zu einer knapp neunzehnprozentigen Verwässerung des Aktienkapitals führt. GEM geht gewissermassen «all-in», was als gutes Zeichen gewertet werden kann. Auf vollständig verwässerter Basis hält der Fonds, der eigentlich auf Anlagen in Emerging Markets spezialisiert ist, nach Angaben von Relief mehr als 40% des Kapitals. Der Aktienkurs ist am Montag getaucht, nachdem ein Impfstoffkandidat beeindruckende Resultate geliefert hatte. Je besser die Impfstoffe schützen, desto weniger schwer kranke Coronapatienten wird es in Zukunft geben. Vor allem ihnen soll RLF-100 helfen. Das zügige Voranschreiten der Studie und die Unterstützung des Hauptaktionärs sind positiv, die bedeutende Verwässerung des Aktienkapitals negativ, zumal sie Relief kaum Cash einbringt. Die Reaktion der Börse ist schwierig abzuschätzen, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Kursverluste.