Relief-Therapeutics-Partner startet Studie mit RLF-100

(AWP) NeuroRx hat mit einer klinischen Phase-2/3-Studie mit RLF 100 (Aviptadil) begonnen. Dabei soll die Wirksamkeit von inhaliertem RLF bei Patienten mit schweren Covid-19-Erkrankung untersucht werden.

Die Tests erfolgen in Zusammenarbeit mit «UCI Health der University of California, Irvine», teilte Relief Therapeutics (RLF 0.52 +9.01%) am Montag mit. Ziel der Studie sei es herauszufinden, ob RLF-100TM die Wahrscheinlichkeit eines Fortschreitens von Covid-19 zu einer kritischen Form mit Atemversagen, die Haupttodesursache bei Covid-19-infizierten Personen, verringern könne, wenn es in einem früheren (schweren) Stadium von Covid-19 verabreicht werde.

Darüber hinaus sollen die Topline-Ergebnisse aus der zuvor abgeschlossenen Phase-2b/3-Studie mit RLF-100TM als intravenös verabreichte Formulierung in diesem Monat veröffentlicht werden. Die statistische Analyse der Daten ist noch nicht abgeschlossen. Relief will die Topline-Ergebnisse dieser Studie veröffentlichen, sobald die erforderlichen statistischen Analysen abgeschlossen sind.