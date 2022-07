Relief und Partner Acer erhalten Patent in China

(AWP) Relief Therapeutics (RLF 0.0370 +23.33%) und sein US-Partner Acer (AC5G 3.30 -8.33%) Therapeutics haben für ihren Kandidaten ACER-001 in China ein Gebrauchsmusterpatent erhalten. Dieses Schlüsselpatent stärke proprietäre Position des Wirkstoffs in China bis August 2031, teilte Relief am Freitag mit.

Das Patent decke insbesondere Ansprüche zur Darreichungsform von ACER-001 ab, wie es in der Mitteilung weiter hiess. So werde ACER-001 oral verabreicht und soll Störungen des Harnstoffzyklus (UCDs) und die Ahornsirup-Urin-Krankheit (MSUD) behandeln.

ACER-001 hat von der FDA zwar den Orphan-Drug-Status zur Behandlung von MSUD erhalten, ist aber bislang weder in den USA noch Europa oder sonst wo zugelassen.