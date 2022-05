Relief verstärkt US-Vertriebsteam

(AWP) Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics (RLF 0.0542 -3.56%) hat sein Vertriebsteam in den USA um zwei Expertinnen erweitert. Tracy Truong und Kelli Powell seien per 23. Mai zu Regional Clinical Specialists für die Regionen West und Nordost ernannt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Beide werden direkt an Chris Wick, Executive Director und Head of U.S. Sales, berichten.

Truong stösst von Alexion zu Relief, wo sie seit 2017 als Regional Account Manager war. Davor war sie Regional Account Manager bei Shire/NPS Pharma. Powell kommt ebenfalls von Alexion zu Relief, wo sie seit 2014 als Regional Account Manager und Interim Regional Sales Director und Trainer tätig war und strategische Beziehungen zu Ärzten aufbaute, um Patienten mit zwei extrem seltenen Krankheiten zu identifizieren. Davor war sie Area Business Manager, Trainerin und Teamleiterin bei NPS Pharma.

