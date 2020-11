Reliefs Coronamittel zeigt erneut gute Resultate

Relief Therapeutics untermauert mit weiteren Daten ihre Hypothese, dass der Wirkstoff RLF-100 Coronapatienten helfen kann. In einer wissenschaftlichen Studie wird er an Schwerkranken getestet, die im Spital mit einer Sauerstoffmaske versorgt oder gar mechanisch beatmet werden. Zusätzlich wird das Mittel gewissermassen als letzte Hoffnung Patienten gegeben, deren Zustand sich mit der Standardbehandlung nicht bessert, die aber nicht in die Studie aufgenommen werden können (Expanded Access). Bei solchen Patienten, die etwa kürzlich eine Herzattacke erlitten hatten oder an Krebs leiden, überleben mit über 70% deutlich mehr, als zu erwarten wäre. Je nach Vergleichsdaten überlebt von künstlich beatmeten Menschen mit Covid-19 nur plus minus die Hälfte. Relief hat in den letzten Wochen mehrmals Daten aus dem Expanded-Access-Programm publiziert und damit die Hoffnungen befeuert. Wenn das Mittel sogar den Kränksten hilft, dann müsste es bei den anderen erst recht wirken, so die Logik. Für Januar werden die Daten der wisschenschaftlichen Studie erwartet. Es ist gut möglich – nach zwei bestandenen Interimsanalysen gar wahrscheinlich –, dass sie einen statistisch signifikanten Behandlungserfolg nachweist. Sicher ist es aber nicht. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Relief nach wie vor hoch riskant sind.