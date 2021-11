FDA lehnt Reliefs Coronamittel ab

Reliefs Partner NRx erhält keine US-Notafallzulassung für Aviptadil (RLF-100, von NRx Zyesami genannt) zur Behandlung von Coronapatienten. Das Wort Partner gehört eigentlich in Anführungszeichen, da die beiden Unternehmen völlig zerstritten sind. Relief hat Klage eingereicht. Die Vorwürfe laufen darauf hinaus, dass NRx das potenzielle Coronamittel für sich reklamiert und von Relief nichts mehr wissen will. Gemäss NRx hat die US-Gesundheitsbehörde bei der Rückweisung der Notfallzulassung die Datenlage bemängelt. Sie habe erst die Sicherheitsdaten von 131 Patienten ausgewertet und könne auf dieser Basis (noch) keinen Entscheid fällen. Vor dem Hintergrund des Streits ist der abschlägige Bescheid nicht verwunderlich. In ihrer Klage äussert Relief den Verdacht, NRx habe die Studie möglicherweise unnötig hinausgezögert, indem sie mehr Patienten rekrutiert habe als eigentlich gefordert. Bei der Bekanntgabe der Studienergebnisse hatte NRx von 196 mit Aviptadil behandelten Patienten gesprochen. Die meisten Beobachter hatten die teilweise unklar formulierte Mitteilung so interpretiert, die Resultate seien über alle Patienten und Rekrutierungszentren hinweg statistisch signifikant geworden. Die FDA hätte gewiss Zeit genug gehabt, Daten von 196 Patienten zu analysieren. Dass sie nur 131 Patienten einbezogen hat, spricht für die Richtigkeit eines weiteren Vorwurfs, den Relief gegen ihren «Partner» erhebt: dass die Daten nur für einen Teil der Patienten eine signifikante Wirkung gezeigt hätten. Stutzig macht, dass die FDA so lange gebraucht haben soll, um herauszufinden, dass die Datenlage zu dünn ist. Offenbar wartet sie lieber auf die Resultate zweier Studien, die von staatlichen US-Organisationen finanziert sind. Die heutige Nachricht zeigt einmal mehr, dass in dieser Geschichte ein grosser Wurm drin ist. Die Aktien von NRx sind gestern im nachbörslichen Handel von knapp 9 auf rund 5 $ abgestürzt. Auch Relief dürften heute unter die Räder kommen.