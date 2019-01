Renault will Ghosn ersetzen

(Reuters) Nach dem Rücktritt des inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn als Renault-Chef hat der französische Autobauer seine Führungsspitze neu besetzt. Der bisherige Michelin-Chef Jean-Dominique Senard werde mit sofortiger Wirkung den Verwaltungsratsvorsitz übernehmen, Interimschef Thierry Bollore werde regulärer Vorstandschef, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ghosn war am Mittwochabend als Renault-Chef zurückgetreten und so seiner Ablösung durch den Verwaltungsrat zuvorgekommen. Der Manager sitzt seit Mitte November in Tokio in Untersuchungshaft.

Ihm wird finanzielles Fehlverhalten und Untreue beim japanischen Renault-Partner Nissan vorgeworfen, an dessen Spitze er stand. Der 64-Jährige soll seine Einkünfte zu niedrig angegeben haben. Der Manager selbst weist die Vorwürfe zurück. Nissan hatte Ghosn unmittelbar nach seiner Verhaftung als Verwaltungsratschef abgesetzt. Renault (RNO 63 0.8%) hatte gezögert, weil die Gesetzesverstösse noch nicht erwiesen sind. Die französische Regierung machte zuletzt Druck und forderte Ghosns Ablösung. Der Staat ist mit 15% grösster Anteilseigner von Renault.

Ghosn war einst treibende Kraft hinter der Auto-Allianz (ALV 185 0.94%) von Renault, Nissan und Mitsubishi. Seit seiner Verhaftung wankt das Bündnis. Die neue Renault-Spitze soll jetzt die Wogen glätten. «Es ist wichtig, dass diese Allianz extrem stark bleibt», sagte der neue Renault-Verwaltungsratschef Senard. «Es ist unsere Pflicht, gemeinsam weiterzumachen.» Zu einem späteren Zeitpunkt soll erneut an einer Änderung der Beteiligungsstruktur gearbeitet werden. Renault besitzt gut 43% an Nissan, die Japaner wiederum sind mit 15% an dem französischen Autobauer beteiligt. Nissan begrüsste den Wechsel an der Renault-Spitze und sprach von einem «neuen Kapitel» in der Partnerschaft.