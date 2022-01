Rentenalter erhöhen, zumindest als Default

Selten hat ein wirtschaftspolitischer Entscheid des Bundesrats so enttäuscht: In einer bemerkenswert kurzsichtigen und defensiven Medienmitteilung informierte das Gremium Ende November darüber, dass es die sogenannte Renteninitiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfehle und bis Mitte 2022 eine entsprechende Botschaft erarbeiten werde. Diese Initiative sieht zunächst eine Erhöhung des Rentenalters beider Geschlechter auf 66 vor und dann in einem zweiten Schritt die regelmässige Anpassung dieses Parameters an die steigende Lebenserwartung.

Zum Autor Aymo Brunetti ist Professor am Departement Volkswirtschaftslehre der Universität Bern.

Enttäuschend ist der Entscheid vor allem auch, weil gemäss gut informierten Quellen bei einigen Bundesräten durchaus Bereitschaft bestanden hätte, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Kurzsichtig ist er, weil vollkommen klar ist, dass der stetige Anstieg der Lebenserwartung diesen Schritt irgendwann sowieso unvermeidlich machen wird. Oder wollen wir bei einer zukünftigen Lebenserwartung von irgendwann 100 oder mehr Jahren bei einem Rentenalter bleiben, bei dem die Menschen einen Grossteil ihres Lebens in der Freizeit verbringen? Wer bitte soll das wie finanzieren?

Machen wir weiter wie bisher, dann wird ein immer grösserer Teil des zukünftig steigenden Finanzierungsbedarfs auf den Schultern der Jungen lasten, und es ist mehr als fraglich, wie lange sie diesen einseitigen Generationenvertrag noch akzeptieren werden. Aus meiner Sicht führt das Klammern an den Status Quo zu einer echten Gefährdung der AHV, die von der Konstruktion her eine sehr erfolgreiche Mischung aus Altersvorsorge und sozialpolitisch motivierter Umverteilung ist. Auch die Gründerväter und -mütter der AHV hätten wohl kaum gewollt, dass eine ständig zunehmende, systemfremde, in keiner Hinsicht «soziale» Umverteilung von Jung zu Alt dieses Sozialwerk zunehmend aushöhlt und ernsthaft gefährdet.

Kein Vollautomatismus

Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass mit dem Bundesratsentscheid nicht das letzte offizielle Wort vor der Volksabstimmung zu dieser Initiative gesprochen ist. Das Parlament wird ja noch die Gelegenheit haben, sich eine Meinung zu bilden. Wenn auch von dieser Seite leider wohl keine uneingeschränkte Empfehlung zur Annahme der Initiative zu erwarten ist, so könnten die Volksvertretenden doch im Interesse einer nachhaltigen Altersvorsorge einen politisch allenfalls chancenreicheren Gegenvorschlag formulieren. Dazu möchte ich hier einige Gedankenanstösse geben.

Zur Nachhaltigkeit der Altersvorsorge Aktuelles, vertiefendes Policy Paper zur finanziellen Nachhaltigkeit der Altersvorsorge: https://de.aymobrunetti.ch/wp- content/uploads/2021/12/2021_ Policy-Paper-Altersvorsorge- def.pdf

Liest man besagte Medienmitteilung des Bundesrats, so basiert die ablehnende Haltung vor allem auf einem Argument: Mit einer Annahme der Initiative würde ein Automatismus geschaffen, der es den Entscheidungsträgern verunmögliche, die Finanzierung der Altersvorsorge über andere Reformen zu sichern. Ein solcher Mechanismus sei mit dem politischen System der Schweiz nicht vereinbar und würde Bundesrat, Parlament und Stimmbevölkerung den nötigen Spielraum entziehen, um den sozialen, wirtschaftlichen und demografischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Dem wäre schon einmal entgegenzuhalten, dass gerade eine derartige Einschränkung des Handlungsspielraums die Grundlage der Schuldenbremse bildet, die nicht nur sehr erfolgreich ist, sondern auch mit dem politischen System der Schweiz problemlos vereinbar. Aber offensichtlich misst der Bundesrat diesem Vorbehalt ein solches Gewicht bei, dass das wohl die Basis der Argumentation in der Botschaft sein dürfte.

Entsprechend sinnvoll ist es, sich zu überlegen, wie man dieser Sorge begegnen könnte. Hier gäbe es eine einfache Anpassung, welche die grundsätzlichen Ziele der Initiative nicht gefährden und gleichzeitig das Gegenargument des Bundesrats entkräften würde: Die Erhöhung des Rentenalters würde als Default konzipiert, der dann zur Geltung kommt, wenn die Politik nicht mit genügend weitgehenden Reformen auf die steigende Lebenserwartung reagiert. Konkret würde über die Annahme einer so formulierten Initiative ein Anpassungsrhythmus des Rentenalters zum Voraus festgelegt, mit dem die AHV auch bei steigender Lebenserwartung finanziell im Gleichgewicht bleibt.

Schluss mit Vogel-Strauss-Politik

Diese Anpassung erfolgt immer dann und automatisch, wenn die Politik nicht rechtzeitig alternative Reformen umsetzt, welche die Finanzierungssituation in gleichem Ausmass verbessern. Diese Alternativen müssten bei den – neben dem Rentenalter – einzigen beiden anderen politisch beeinflussbaren Stellschrauben ansetzen, also entweder bei der Erhöhung der Beiträge an die AHV oder bei der Kürzung der Renten. Damit würde der Vollautomatismus der Initiative ersetzt durch einen Mechanismus, der der Politik den Spielraum beliesse, dessen Fehlen in der Medienmitteilung angemahnt wurde.

Der grosse Unterschied zur heutigen Situation wäre aber, dass Reformunwille die Altersvorsorge nicht beim nicht nachhaltigen Status Quo verharren liesse, sondern automatisch eine zielführende Erhöhung des Rentenalters auslöste. Damit verhindert man, dass mangelnde Reformen das finanzielle Ungleichgewicht wie in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter anwachsen lassen und sich damit die nie explizit demokratisch legitimierte Umverteilung von Jung zu Alt noch weiter akzentuiert. Statt einen Vollautomatismus einzuführen, würde eine Annahme der so angepassten Initiative der Politik einen Entscheidungsspielraum lassen, ihr aber die Option «Kopf in den Sand stecken» nehmen. Wetten, dass die schrittweise Erhöhung des Rentenalters deutlich an politischer Attraktivität gewinnt, wenn die Alternative nicht Nichtstun lautet, sondern substanzielle Steuererhöhungen oder deutliche Rentenkürzungen.

Gegenvorschlag mit Anpassungen

Neben den vom Bundesrat betonten institutionellen Vorbehalten dürfte sich das politische Schicksal der Initiative auch daran entscheiden, ob es gelingt, die unbegründeten Befürchtungen der arbeitsmarktlichen Auswirkungen genügend auszuräumen. Die wichtigste Sorge ist dabei meist, ob es überhaupt genügend Arbeitsplätze gibt, wenn die Menschen länger arbeiten müssen. Dies lässt sich mit dem Hinweis entkräften, dass der Schweizer Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahrzehnten über eine Million zusätzlicher Stellen geschaffen hat. Zudem wird die Pensionierung der Babyboomer in den kommenden Jahren die Anzahl der Erwerbstätigen verringern und damit dafür sorgen, dass die Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen werden.

Ein spezifisches arbeitsmarktliches Argument betrifft zudem körperlich schwere Berufe. Um dies zu entkräften, könnte man die Initiative um ein einfaches Lebensarbeitszeitmodell ergänzen: Wer nach der Ausbildung Stand heute z.B. 44 Jahre voll gearbeitet hat und mindestens 64 Jahre alt ist, könnte ohne Einbussen in die Pension gehen. Auch diese Parameter müssten natürlich laufend an die steigende Lebenserwartung angepasst werden.

Vorlage politisch erleichtern

Zudem leidet die politische Umsetzbarkeit der dringend nötigen Erhöhung des Rentenalters zurzeit an einer unglücklichen Vermischung mit dem politisch beinahe ebenso heissen Eisen der Gleichstellungsfrage. Sollte die 11. AHV-Reform dieses Jahr an der Urne an der Angleichung des Rentenalters der Frauen scheitern, dann könnte erwogen werden, in einem Gegenvorschlag die Initiative anzupassen, um sich dieser Front zu entledigen. Konkret würde man dann auf den ersten Schritt der Vorlage – die Erhöhung des Rentenalters beider Geschlechter auf 66 – verzichten. Stattdessen würde, vom heutigen ausgehend, die regelmässige Anpassung des Rentenalters an die Lebenserwartung über parallele Erhöhungen für beide Geschlechter erfolgen.

Das ist zwar angesichts der höheren Lebenserwartung der Frauen materiell nicht gerechtfertigt, hätte aber dafür den grossen Vorteil, die Umsetzung der Vorlage politisch zu erleichtern. Angesichts der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren ist nämlich das Tempo der Reform für die finanzielle Nachhaltigkeit der Altersvorsorge letztlich matchentscheidend.