Repression statt Reformen

China sorgt seit einiger Zeit bereits für internationales Aufsehen: Die Konjunktur lässt nach, die Beziehungen zu den USA sind angespannt, vor allem aber wird das innenpolitische Klima immer repressiver. Das hat in den vergangenen Jahren nicht nur eine wachsende Zahl von Anwälten, Journalisten und Künstlern erfahren, sondern auch religiöse Gruppierungen.

So wurde etwa die staatliche Kontrolle über christliche Gemeinden oder buddhistische Klöster (das besonders in Tibet) massiv verschärft. In jüngster Zeit bekommt vor allem die muslimische Bevölkerung in der im äussersten Nordwesten Chinas liegenden Provinz Xinjiang die Willkür des Staates zu spüren, mit voller Wucht. Das ist eine Reaktion auf die wachsende Unruhe in der Minderheit der dort lebenden turksprachigen Uiguren; hier ist es wiederholt zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte und unbeteiligte Zivilsten gekommen.

Als Antwort auf die Unabhängigkeitsbestrebungen treibt Peking die forcierte kulturelle Assimilierung der Uiguren in die Mehrheitsgesellschaft energisch voran. Gemäss mehreren Quellen soll zu diesem Zweck bis zu eine Million Menschen in Umerziehungslager interniert worden sein.

Dabei gibt es in China keine landesweit organisierte Protestbewegung. Der Ruf kritischer Intellektueller nach mehr Rechtsstaatlichkeit hat zumindest auf den ersten Blick auch wenig gemein mit den Bestrebungen religiöser Gruppen nach mehr Glaubensfreiheit oder der Uiguren für Autonomie. Damit scheint vorderhand auch die Macht der seit 1949 herrschenden Kommunistischen Partei nicht unmittelbar herausgefordert.

Das heisst allerdings nicht, dass die wachsende Unruhe und die damit einhergehende, zunehmende Repression keine Gefahr für die Stabilität Chinas sind. Das zeigt sich nicht zuletzt am Beispiel Taiwans, wo am Wochenende wichtige Zwischenwahlen stattfinden. Peking besteht darauf, dass die faktisch unabhängige, mit den USA verbündete Inselrepublik integraler Teil Chinas ist. Das ist seit Jahrzehnten ein brandgefährlicher geopolitischer Streitpunkt.

Doch die meisten Taiwanesen lehnen eine friedliche Wiedervereinigung ab, gerade weil sie fürchten, sie würden ihre hart errungenen demokratischen Rechte verlieren, sobald Taiwan nurmehr eine chinesische Provinz wäre. Dabei wird auf das Beispiel der 1997 von den Briten an China übergebenen Sonderverwaltungszone Hongkong verwiesen. Dort geraten die bürgerlichen Freiheiten zunehmend unter Druck.

Peking verfügt über einen schier allmächtigen internen Sicherheitsapparat, und die Streitkräfte gewinnen fortlaufend an Schlagkraft. Die Regierung scheint zu glauben, auf diesen Stützen dauerhaft gegen den Willen wichtiger Teile der Bevölkerung regieren zu können. Doch die Verschlechterung der Menschenrechtslage signalisiert wahrscheinlich vielmehr, dass das Ausbleiben politischer Reformen in den vergangenen Jahren eine tickende Zeitbombe ist.