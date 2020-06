Resistente Schweiter

Die durchsichtigen Scheiben, die derzeit an Kassen oder in Restaurants vor Infektionen schützen, stammen unter anderem von Schweiter Technologies. Das Unternehmen mit Sitz in Steinhausen (ZG) ist in Europa einer der führenden Hersteller dieser Platten. Schweiter könnte im Moment mehr Acrylglasplatten verkaufen, als das Unternehmen produzieren kann: «Wir haben versucht, die Produktionskapazitäten zu erhöhen», sagt Finanzchef Martin Klöti. Mit Acrylglasplatten erwirtschaftet Schweiter rund 10 bis 20% des Umsatzes. Im Moment sind es eher 20 als 10%.

Schweiters Plattenmaterialien, welche von der Sparte Display hergestellt werden, kommen aber auch in ganz anderen Gebieten zum Einsatz. So werden sie etwa für temporäre Schilder oder Schutzabtrennungen in Spitälern verwendet – ein Bereich, der ebenfalls eine erhöhte Nachfrage verzeichnet. Dafür brach das Geschäft mit Plattenmaterialien für den ­Messebau fast komplett ein. Diese Umsatzeinbusse wird kaum wieder aufgeholt werden, denn ein Grossteil der Messen wurde ersatzlos gestrichen.