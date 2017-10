Reto Lämmler findet die ideale Zielgruppe

Zalando will ihre Smartphone-App testen, Selecta will wissen, wie ihre Automaten genutzt werden, und ein Hersteller von Brustpumpen sucht für einen Produktversuch junge Mütter. Wie kommen diese Unternehmen zu ihren Testgruppen? Seit kurzem gibt es dafür eine digitale Lösung: TestingTime. Das Zürcher Start-up wächst mit seiner Vermittlungsplattform rasant. Gründer Reto Lämmler will zur Nummer eins in Europa werden.

2008 war er noch «desillusioniert», sagt Lämmler. Damals kam der studierte Softwareentwickler aus dem Silicon Valley zurück. Sein dort aufgebautes Start-up musste der damals 32-Jährige verkaufen, als Google begann, am gleichen Projekt zu arbeiten. «Das war ein Nullsummenspiel», sagt Lämmler.