Rettung der schrumpfenden Mitte

Es gab eine Zeit, in der es viele für vorteilhaft, stabilisierend und erstrebenswert hielten, in sozialer, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht zur verteilungspolitischen Mitte zu gehören. Von der Rolle der Mittelschicht als Anker der Gesellschaft bis hin zur Wendigkeit und Belastbarkeit mittelständischer Betriebe wurde die Mitte mit individuellem und kollektivem Wohlergehen gleichgesetzt. Doch in den vergangenen Jahren wurde die Mitte instabiler, weniger vorhersehbar, schwerer fassbar, und ihre Vorrangstellung – in Wirtschaft, Politik, Geschäftsleben, Vermögensverwaltung und sogar im Sport – wurde zunehmend unhaltbar.

Strukturelle Veränderungen und verzögerte Reaktionen von Wirtschaft und Politik auf diese Entwicklung liessen die Mitte beinahe überall erodieren oder brachten sie zumindest in Gefahr. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, worüber noch diskutiert wird, wären die Auswirkungen weitreichend.

Jahrzehntelang sorgte ein steigender Medianwert bei Haushaltseinkommen in den Industrieländern für das Wachstum der Mittelschicht, die vielfach auch für die politische Mitte votierte. In Kombination mit stabilen und vertrauenswürdigen Institutionen fungierte der Mittelstand als Stabilisator für eine wohlhabendere Gesellschaft. Auch im Wirtschaftsleben wurde ein Umfeld aus florierenden mittelständischen Unternehmen als wünschenswert betrachtet, weil es die mangelnde Bilanzstärke kleinerer Unternehmen mit der Neigung ihrer grösseren Pendants, in oligopolistische Selbstzufriedenheit abzugleiten, in Einklang brachte.

Zentrum schrumpft, Wut wächst

Doch die Medianeinkommen stagnierten, und in Kombination mit den Auswirkungen neuer Technologien sowie der ungenügenden politischen Aufmerksamkeit für die potenziellen Verteilungseffekte einer ungezügelten Globalisierung kam es weltweit zu einer allmählichen Aushöhlung der Mittelschicht. Infolgedessen schwinden sowohl die Hoffnung als auch die Realität eines zufriedenstellenden Lebens in der Mittelschicht mit seinen potenziellen Aufstiegsmöglichkeiten.

Neben der Schwächung einer bedeutenden, sozial stabilisierenden Kraft hat die Verkleinerung der Mittelschicht auch eine Politik der Wut geschürt und das politische Zentrum unterminiert, das bisher von etablierten politischen Parteien beherrscht wurde. Mit zunehmender Polarisierung und Fragmentierung ist es viel schwieriger geworden, parteiübergreifende politische Strategien zu verfolgen.

Seinen Ausdruck findet dieser Trend auch im schwindenden öffentlichen Vertrauen in Expertenmeinungen und etablierte Institutionen. All das unterstützt das Wachstum extremerer politischer Parteien und/oder Bewegungen gegen das Establishment.

Ist die Erosion unausweichlich?

Auch für die Wirtschaft erweist sich die Mitte als ein weniger freundlicher und stabiler Ort. In einem Sektor nach dem anderen sind Unternehmen mittlerer Grösse schärferem Wettbewerb durch findige Kleinunternehmen und/oder ihre grossen Pendants ausgesetzt. Diese Entwicklung findet auch im Finanzsektor statt, wo höhere Regulierungs- und Compliancekosten an der Nachhaltigkeit mittelgrosser Anbieter nagen. Sichtbar wird das an einer Reihe von Zusammenschlüssen von Vermögensverwaltungen mittlerer Grösse, denen es an einem starken Mutterunternehmen fehlt.

Auch im Sport verschwindet die Mitte. Weil zwingende Ausgleichsmechanismen fehlen (wie sie etwa in der National Football League in den USA Anwendung finden), wird der europäische Fussball mittlerweile von einer Handvoll Mannschaften beherrscht, die zu wirtschaftlichen Giganten aufgestiegen sind.

Dieses letzte Beispiel wirft auch wichtige Fragen im Zusammenhang mit zukünftigen Entwicklungen auf. Ist die Erosion der Mitte wirklich unausweichlich? Befinden wir uns mitten in den von Ökonomen so bezeichneten multiplen Gleichgewichten, wo eine ungünstige Verschiebung die nächste noch schlimmere Verschiebung wahrscheinlicher werden lässt? Oder wird eine Mischung aus natürlicher Mittelwertrückkehr und reagierenden politischen Strategien die Solidität und die Vorteile der Mitte wiederherstellen?

Ökonomen denken um

Angesichts des raschen technologischen Wandels und der politischen Verwerfungen lassen sich zukünftige Entwicklungen schwer abschätzen. Aber es scheinen genügend Indikatoren darauf hinzudeuten, dass eine starke Mitte in bestimmten Bereichen tatsächlich zurückgewonnen werden kann, wenn die Politik schnell genug reagiert. Das ist wahrscheinlich im Bereich der Wirtschaftspolitik der Fall, wo die Bedeutung von Strukturwandel und Verteilungseffekten endlich stärker anerkannt wird.

Beispielsweise beginnen Ökonomen der Versuchung zu widerstehen, sich auf zu viele vereinfachende Annahmen zu verlassen, die zwar die Modellierung erleichtern, aber realitätsfern sind. Ausserdem beginnen sie sich der unzureichenden Einbindung finanzieller Verflechtungen und Einsichten der Verhaltenswissenschaft sowie der Überbetonung eines einzigen Gleichgewichts anzunehmen. Sie vertiefen zudem ihr Verständnis über beschleunigte strukturelle Veränderungen im Zusammenhang mit Technologie, über die Auswirkungen Chinas und anderer aufstrebender Volkswirtschaften und über die Politik der Wut.

Je stärker diese Veränderungen in bessere politische Strategien einfliessen, desto grösser ist auch das Potenzial für politische Parteien, überzeugendere Programme vorzulegen, vor allem, wenn sie von gewinnenden Spitzenpolitikern präsentiert werden.

Reaktionen zu erwarten

Das Schwinden der Mitte in der Wirtschaft wird wohl einige negative Reaktionen nach sich ziehen, auch wenn sich die Auswirkungen je nach Branche beträchtlich unterscheiden werden und mit stetigem strukturellen Gegenwind zu rechnen sein wird. In manchen Bereichen – wie im Fall grosser Technologieunternehmen, wo Regulierungsmassnahmen wohl zu den Folgen einer sich anbahnenden Gegenreaktion gehören werden – wird das mit höherer Wahrscheinlichkeit eintreten als im Bereich der Vermögensverwaltung.

Diese Entwicklungen verfügen über das Potenzial, eine Verlangsamung dessen herbeizuführen, was sich vorerst als eine selbstverstärkende Abwanderung aus der Mitte präsentiert. Doch die Wiederherstellung des Vertrauens in die Machbarkeit und die Erwünschtheit einer Mitte – die Überzeugung, die Mitte sei stark genug, um Stabilität und Wohlstand zu fördern – erfordert Zeit und nachhaltige Anstrengungen. Dieser Vertrauensverlust, der durch den beschleunigten technologischen Wandel und die Zersplitterung der internationalen Ordnung noch verstärkt wird, erklärt weitgehend, warum die Zukunft weniger vorhersehbar erscheint und warum sich die Durchschnittsbürger zunehmend verunsichert fühlen.

