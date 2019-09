Revolte gegen Boris Johnson

Der erste Auftritt vor dem britischen Unterhaus seit seiner Einsetzung als Premierminister ist Boris Johnson gründlich missglückt. Die Abgeordneten stimmten am späten Dienstagabend mit 328 zu 321 Stimmen gegen den Willen Johnsons für einen Antrag, der ihnen die vorläufige Kontrolle über das Tagesgeschehen im Parlament gibt.

Das eröffnet dem britischen Unterhaus die Möglichkeit, am Mittwoch nun doch über einen Gesetzesentwurf abzustimmen, den Johnson zuvor abgelehnt hatte. Kommt das Gesetz durch, wird die britische Regierung gezwungen, in Brüssel um eine erneute dreimonatige Verschiebung des Brexit-Datums nachzufragen, sofern bis 19. Oktober kein Austrittsabkommen mit der EU ratifiziert ist. So soll ein chaotischer Austritt ohne Deal Ende Oktober vermieden werden.

Neuwahlen möglich

Für Johnson ist der Teilsieg der Gegner eines No-Deal-Brexit eine empfindliche Niederlage. Er hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass es für ihn ausgeschlossen sei, um eine «sinnlose» Verlängerung zu bitten. Ein sichtlich erzürnter Johnson kündigte kurz nach der Abstimmung an, bei einem Ja des Parlaments zum Gesetz am Mittwoch vorgezogene Neuwahlen zu beantragen.

Allerdings wäre er bei diesem Ansinnen ausgerechnet auf die Unterstützung der oppositionellen Labour-Partei angewiesen, um die erforderliche Unterstützung von zwei Dritteln der Abgeordneten zu erreichen. Im Laufe des Dienstags hatten die Konservativen ihre bisherige knappe Mehrheit im Parlament eingebüsst. Noch während einer Rede von Johnson ist ein konservativer Abgeordneter aus Protest gegen die Brexit-Politik des Premierministers zur Fraktion der proeuropäischen Liberal-Demokraten gewechselt.

Kurz nach der Abstimmung entzog die Konservative Partei all denjenigen Abgeordneten die Parteimitgliedschaft, die gegen den Willen Johnsons gestimmt haben, darunter auch dem früheren Schatzkanzler Philip Hammond. Damit besetzen die Tories unter den 650 Abgeordneten im Unterhaus nur noch 289 Sitze. Nach den Wahlen vor zwei Jahren waren es noch 317 Sitze gewesen.

Hürden im Oberhaus

Ob es tatsächlich zu einer Verlängerung der Austrittsfrist kommt, liegt allerdings nicht allein in den Händen Grossbritanniens. Alle übrigen 27 EU-Staaten müssten dem Antrag einstimmig zustimmen. Bei der letzten Verlängerung im April hatte Frankreich sich ursprünglich widersetzen wollen.

Auch im Oberhaus stehen noch einige Hürden bevor. Die Lords müssen ebenfalls dem Gesetzesentwurf zustimmen. Zu erwarten ist, dass die Brexit-Hardliner mit einer grossen Zahl an Anträgen auf Zeit spielen. Denn die No-Deal-Brexit-Gegner stehen unter Zeitdruck. Johnson hat dem Parlament eine mehrwöchige Zwangspause verordnet, die ab kommender Woche bis zum 11. Oktober dauert.