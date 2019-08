Rezessionssignale

Von wegen ruhiger Ferienzeit. An den Finanzmärkten rumort es. Konjunktursorgen, ja sogar Rezessionsängste drücken auf die Stimmung der Anleger. Sie sind nicht aus der Luft gegriffen: In China verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum Monat für Monat weiter. In Deutschland ist die Rezession bereits da, es fehlt nur noch der offizielle Stempel.

Wie lange sich die US-Wirtschaft dem Abschwung entziehen kann, ist fraglich. Erste Anzeichen einer Ansteckung lassen sich in der Industrie erkennen, die am stärksten unter der Störung der globalen Wertschöpfungsketten leidet. Es kommen daher Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur auf. Sie äussern sich etwa an den Anleihenrenditen, die vor allem am langen Ende immer tiefer sinken und so in vielen Ländern zu einer Inversion der Zinskurve führen. Eine solche verkehrte Zinskurve war in der Vergangenheit ein Vorbote für eine US-Rezession.

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Amerika in den nächsten zwölf Monaten ist gemäss den ökonometrischen Modellen auf ein Drittel gestiegen. Der Anteil Fondsmanager, die eine Rezession für wahrscheinlich halten, ist auf dem höchsten Stand seit acht Jahren. Das Rezessionslager ist zwar noch in der Minderheit, doch der Trend weist in eine gefährliche Richtung.

Auch die Schweizer Wirtschaft hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wachstumstempo verloren. Bislang beklagen sich auch hier die Industrieunternehmen über die maue Auftragslage. Man sollte aber nicht überrascht sein, wenn die Schwäche bald auf die Gesamtwirtschaft übergreift. Zum ersten Mal seit dem Frankenschock 2015 könnte das R-Wort dann auch in der Schweiz wieder die Runde machen.