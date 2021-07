Richard Li: Ein Mann für das Jahrhundert der Pazifikregion

Es könnte eines der grössten IPO des Jahres werden. Die asiatische Versicherungsgruppe FWD will in den USA an die Börse und strebt dabei einen Erlös von 2 bis 3 Mrd. $ an. Für Richard Li, Gründer des Unternehmens aus Hongkong, wäre es ein wichtiger Meilenstein. Doch seit der Ankündigung sind die politischen Misstöne einmal mehr lauter geworden.

Alles begann mit Plastikblumen, so die Legende in Hongkong. Li Ka-Shing, heute dreiundneunzig Jahre alt und über Jahrzehnte der reichste Mann des Territoriums, musste als Flüchtlingskind im zweiten Weltkrieg für die Familie Geld verdienen. Mit dem Verkauf der Produkte einer Plastikfabrik gelang dies. So gut machte er sich dabei, dass er 1950 das Unternehmen übernehmen konnte. Er legte damit den Grundstein für eine Karriere, während derer er zum grössten privaten Landeigentümer Hongkongs wurde, Deng Xiaoping bei der wirtschaftlichen Öffnung Chinas beriet und von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen wurde.

Unabhängig und ehrgeizig

Es ist schwierig, als Sohn eines Tycoons von diesem Kaliber aus eigener Kraft Eindruck zu machen. Richard Li ist es gelungen – schon vor seinem Erfolg im Versicherungsgeschäft. Wobei seine Herkunft ihn dafür nahezu perfekt prädestinierte: Li Senior liess seine Söhne Richard und Victor schon als Kinder zusehen, wie er geschäftliche Verhandlungen führte. Bei den Abendessen mit ihm gab es wenig andere Themen.