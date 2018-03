Richard Yu: Die 100-Mrd.-$-Marke im Blick

Wenn Richard Yu auf der Bühne steht, ist ihm seine Begeisterung für das Produkt anzumerken. Das Englisch des CEO der Verbrauchersparte von Huawei hat die typische Sprachfärbung eines Asiaten. Im Interview lässt er sich von professionellen Übersetzern begleiten. Doch das kann seinen Enthusiasmus nicht verbergen. Mit Smartphones, Tablets und PC will Yu Huawei an die Weltspitze führen.

Am Dienstag stand der Chinese wieder vor Publikum, dieses Mal in Paris. Er zeigte das P20, das erste Smartphone mit drei Kameralinsen. «Das hat vor uns noch niemand geschafft», erklärte er schon im Februar im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Das P20 war das schlechtestgehütete Geheimnis der Branche – und soll Huawei Wachstum bescheren in einem schwierigen Markt.