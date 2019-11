Richemont enttäuscht die Erwartungen

Richemont schaut auf ein schwieriges Halbjahr zurück. Die Erwartungen wurden in allen Bereichen verfehlt, was zum Teil auch auf äussere Umstände zurückzuführen ist. So haben die Unruhen in Hongkong, die seit Juni andauern, das Geschäft mit teuren Zeitmessern beeinträchtigt. Während der Verkauf von Schmuckwaren – auch dank der Edelmarke Cartier – weiterhin brummt, bleibt der Bereich Uhren ein Sorgenkind. Obschon in der Periode zwischen April und September rund 6% mehr Uhren ins Ausland exportiert wurden, wuchs Richemont in diesem Segment nur 1%. Das liegt daran, dass der Konzern noch immer damit beschäftigt ist, die Distributionswege besser unter Kontrolle zu halten. Die Aktien dürften heute einen Teil der jüngsten Gewinne abgeben.

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.