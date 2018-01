Richemont leidet unter starkem Euro

(AWP) Der Luxusgüterkonzern Richemont (CFR 90.62 1.71%) weist für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Oktober bis Dezember) einen gegenüber der Vorjahresperiode leicht höheren Gruppenumsatz aus. Stark zulegen konnten die Richemont-Marken in Asien. Demgegenüber gingen die Umsätze in Europa zurück.

Der Gruppenumsatz von Richemont stieg in der Berichtswährung Euro um 1% auf 3,12 Mrd. €, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen bzw. in Lokalwährungen kletterten die Verkäufe im Weihnachtsquartal um 7% in die Höhe.

Deutlich gewachsen ist die Gruppe in der Region Asien-Pazifik. Dort nahm der Umsatz um 5% auf 1,18 Mrd. € zu, und in Lokalwährungen resultierte gar ein Plus von 11%. Die Verkäufe in dieser Region seien von der guten Entwicklung in den Märkten Festlandchina, Südkorea, Hongkong und Macau angetrieben worden, hiess es dazu.

In der zweitgrössten Marktregion Europa sei die Lage aufgrund der guten Vorjahreszahlen Grossbritanniens herausfordernd gewesen: Der Umsatz nahm um 2% auf 846 Mio. € ab (–1% in LW). In Amerika stagnierten die Verkaufszahlen bei 561 Mio. €, wobei sich aber in Lokalwährungen ein Anstieg von 8% errechnet. Das Geschäfts im Mittleren Osten/Afrika legte um 3% auf 236 Mio. € (+11%) gut zu und in Japan verzeichnete Richemont einen Umsatzrückgang von 6% auf 294 Mio. € (+5%).

Mit den Schmuckmarken Cartier, Van Cleef and Arpels und Giampiero Bodino setzte die Gruppe 1,83 Mrd. € um. Das entspricht einem Wachstum von 5% und von 11% in Lokalwährungen. Weniger gut entwickelte sich der Verkauf von Uhren (Jaeger-LeCoultre, Piaget oder IWC). Da ging der Umsatz um 4% auf 781 Mio. € zurück (+1% in LW). Der Bereich «Other» mit Marken wie Montblanc, Alfred Dunhill oder Lancel büsste 5% auf 509 Mio. € ein (unv. in LW).

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Die Experten hatten den Gruppenumsatz für das dritte Quartal im Durchschnitt (AWP-Konsens) bei 3,14 Mrd. € erwartet, wobei die Schätzungen von 3,04 bis 3,31 Mrd. € reichten. Beim Schmuck wurden im Vorfeld 1,80 Mrd. € und bei den Uhren 810 Mio. € geschätzt.

Die Netto-Cash-Position belief sich derweil per Ende Dezember auf 5,1 Mrd. €. Vor Jahresfrist hatte Richemont für die Nettoliquidität einen Wert von 5,2 Mrd. € ausgewiesen. Angaben zum Ergebnis macht Richemont im Q3-Trading-Update traditionell keine. Und auch zum Ausblick werden keine Aussagen gemacht.