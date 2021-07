Richemont mit Umsatzsprung

Deutlich zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorkrisenjahr in fast allen Weltregionen, weit mehr als doppelt so viel Umsatz wie 2020: Der Luxusgüterkonzern legt im ersten Quartal ein ausserordentliches Comeback vor. Eine solch gute Leistung war im Markt nicht erwartet worden. Am meisten Schwung hatten, wie meist in den letzten Jahren, die Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels. Doch das Uhrensegment muss sich im Vorjahresvergleich nicht verstecken. Nach Absatzkanälen gemessen fällt auf, dass der Onlineverkauf zwar markant gewachsen ist, aber doch nicht an den Retailkanal heranreicht. Dem Geschäft in Europa fehlten nach wie vor die Reisenden aus Asien, was die stärkere Binnennachfrage nicht kompensieren konnte. Insgesamt scheint es, dass Richemont gut aus der Krise gefunden hat. Die Zahlen rechtfertigen den Aufwärtstrend der Aktien, die vorbörslich weiter zugelegt haben.

