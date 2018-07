Richemont trimmt sich fit

Erfolgsrechnung: Der Luxusgüterkonzern Richemont ist in den vergangenen Jahren wegen des anspruchsvollen Marktes kaum noch gewachsen. Zugleich hat die Profitabilität deutlich gelitten. Die Ebit-Marge ist zeitweise auf den tiefsten Stand seit der Uhrenkrise 2009 gefallen. Bemerkenswert ist die Fähigkeit des Unternehmens, über die Zyklen hinweg hohe Cashflows zu erzielen. Dies ermöglicht dem Management, die vor einigen Jahren gestartete Politik einer stetig höheren Dividendenzahlung fortzusetzen.

Rentabilität: Bei der Rentabilitätsbetrachtung zeigt sich der Zyklenablauf des Luxusgütergeschäfts. Während Boomphasen (wie 2011 bis 2013) erzielt Richemont eine Rendite auf das investierte Kapital, die deutlich über den Kapitalkosten liegt. Nimmt die Nachfrage nach Uhren und Schmuck hingegen ab, bekundet Richemont Mühe, die Kapitalkosten zu verdienen – wie in den Krisenjahren 2009 und 2014 bis 2016. Der Grund für diese Schwankungsanfälligkeit liegt im hohen Fixkostenblock, der nur träge auf Nachfrageveränderungen reagiert.

