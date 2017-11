Richemont wächst stark – Aktien verlieren

(AWP/MEI) Der Luxusgüterkonzern Richemont (CFR 88.25 -2.22%) hat im ersten Halbjahr 2017/18 (per Ende September) erwartungsgemäss den Umsatz und die Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Der Umsatz wuchs in der Berichtswährung Euro um 10% auf 5,61 Mrd. € und in Lokalwährungen gerechnet um 12%. Die genannten Wachstumsraten hatte die Gruppe bereits Mitte Oktober im Rahmen einer positiven Gewinnwarnung in Aussicht gestellt. Bei Handelsbeginn am Freitag eröffnet die Aktie 1,5% tiefer.

Noch nicht bekannt war hingegen die Margenentwicklung. Nach dem Einbruch in den vergangenen zwei Jahren zeigt sich die Profitabilität deutlich erholt. Die Netto-Marge ist von 15,7 auf 20,8% geklettert. Analysten hatten im Schnitt mit einem Wert von 19,9% gerechnet.

Getragen wird die gute Geschäftsentwicklung nebst dem Wegfall einmaliger Lagerrückkäufe von einem verbesserten Handelsumfeld und positiven Wechselkurseinflüssen. Ohne die Uhrenkäufe aus den Lagern von Händlern, die vor allem die wichtige Marke Cartier getätigt hatte, wäre der Umsatz im Halbjahr in Lokalwährungen um 8% gewachsen, schreibt Richemont in der Mitteilung vom Freitag weiter.

Management-Umbau geht weiter

Gleichzeitig mit den Semesterergebnissen gab Richemont weitere Änderungen im Management bekannt. Diese wurden nötig, weil im Juli der neu ernannte Uhren- und Digitalchef Georges Kern nach kurzer Zeit das Unternehmen abrupt verliess.

Jérôme Lambert, der usprünglich für alle Segmente ausser den Uhren verantwortlich gewesen wäre, übernimmt nun die neu geschaffene Funktion eines Chief Operating Officer (COO). Damit ist er nun für das gesamte operative Geschäft mit Ausnahme der Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels zuständig.

Ihm zur Seite steht Emmanuel Perrin, der den Vertrieb der Uhrenmarken koordinieren wird. Perrin war bislang Verkaufschef der Richemont-Marke Cartier gewesen.

Asien zeigt sich erholt

Erholt hat sich das Geschäft mit Luxusgütern in erster Linie in den Regionen Asien-Pazifik mit einem Wachstum in Lokalwährungen von 25%, während in Nordamerika der Absatz um 10%, in Japan um 7% und sowohl in Europa als auch in der Region Middle East/Africa jeweils um 3% zugenommen hat. Dabei seien in China, Korea, Hongkong und Grossbritannien zweistellige Wachstumsraten erreicht worden, so Richemont.

Die starke Umsatzentwicklung hat sich auch positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt: Noch nicht bekannt war die Veränderung im Bruttogewinn, der um 13% auf 3,67 Mrd. € zunahm. Der Betriebsgewinn Ebit kletterte um 46% auf 1,17 Mrd. und der Reingewinn gar um 80% auf 974 Mio. in die Höhe. Dazu hatte Richemont Steigerungen von 45% bzw. 80% in Aussicht gestellt.

Zurückhaltender Ausblick

Insofern überrascht es auch nicht, dass die Ergebnisse im Rahmen der Analystenerwartungen liegen. Diese hatten im Vorfeld der Publikation und mit Blick auf die Ankündigung im Oktober mit einem Ebit in Höhe von durchschnittlich (AWP-Konsens) 1,16 Mrd. und mit einem Reingewinn von 987 Mio. gerechnet.

Verwaltungsratspräsident Johan Rupert hält sich in der Mitteilung mit Aussagen zum Ausblick zurück. Das neue Management-Team verfüge über genügend Erfahrung und habe die Fähigkeiten, um sich den Herausforderungen in der sich verändernden Branche zu stellen, ist Rupert überzeugt. Dabei fokussiere sich das Management auf die Transformation der Gruppe und man habe auch die nötige finanzielle Flexibilität dazu.

Per Ende September weist Richemont eine leicht über dem Vorjahreswert liegende Netto-Cash-Position von 4,61 Mrd. € aus. Und im Management bekleidet der frühere Montblanc-Chef Jérôme Lambert die neugeschaffene Position des COO.

