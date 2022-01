Rieter: Luc Tack erhöht Anteil trotz VR-Rauswurf

Der grösste Teil des Zukaufs von Tack dürfte schon im Frühling letzten Jahres durchgeführt worden sein. Nachdem am 16. März 2021 bekannt geworden war, dass Tack das 11,5%-Paket von Michael Pieper übernommen hatte, waren über längere Zeit meldepflichtige Käufe von Verwaltungsratsmitgliedern zu beobachten. Von Anfang April bis Mitte Mai 2021 wurden rund 140'000 Rieter-Aktien (rund 3% aller Rieter-Titel) durch Verwaltungsratsmitglieder zu Kursen zwischen 125 und 160 Fr. gekauft. Der grösste Teil dürfte an Tack gegangen sein, der damit seine Beteiligung schon damals auf mehr als 14% gesteigert haben dürfte. Die Korrekturphase der letzten Wochen in den Rieter-Valoren hat er nun offenbar genutzt, neue Käufe vorzunehmen. Dabei hat er die 15%-Hürde übertroffen, bei der die Offenlegung der Position fällig wird. Rieter dürfte 2022 ein Rekordergebnis erwirtschaften. Ein Indiz dafür ist der Bestellungseingang. Er betrug letzten Herbst gegen 1,7 Mrd. Fr., nach 425 Mio. Fr. in der (schwachen) Vorjahresperiode. Rieter bleiben ein Kauf.