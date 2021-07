Rieter ist auf Erholungskurs

Bei Rieter geht’s steil aufwärts. Das signalisierten schon die zwei Prognoseanhebungen zum Auftragseingang Mitte Mai und Anfang Juli. Das jetzt vorgelegte Semesterergebnis zeigt sogar einen Gewinn von 5,3 Mio. Fr. Nach der ausgeprägten Flaute von letztem Jahr hatte Rieter noch mit einem Verlust für die Periode gerechnet, weil es seine Zeit braucht, bis der Auftragsschub sich im Umsatz niederschlägt. Doch die beiden Geschäftseinheiten Components und After Sales, die in der Vorjahresperiode ebenfalls Verlust geschrieben hatten, konnten jetzt satten Gewinn einfahren (Ebit-Marge von 8,7 resp. 14,2%). Im reinen Maschinengeschäft verminderte sich der Verlust von 39,9 auf 12,2 Mio. Fr. Das ist aber erst der Anfang. Während der Umsatz im ersten Semester um 58% auf 401 Mio. Fr. stieg, nahmen die Bestellungen (wie zuletzt prognostiziert) 290% auf 975 Mio. Fr. zu. Der daraus resultierende hohe Bestellungsbestand von 1135 Mio. Fr. liegt über den Erwartungen und signalisiert weiterhin gute Geschäfte. Für das gesamte 2021 erwartet Rieter einen Umsatz von über 900 Mio. Fr. und rechnet im weiteren Verlauf des Jahres mit einer Normalisierung der Nachfrage nach Neumaschinen. Für 2022 zeichnet sich ein Umsatz von klar über 1 Mrd. Fr. ab, weil dann noch der 2019 hereingekommene Grossauftrag aus Ägypten abgerechnet wird. Die Aktien bleiben interessant, doch nach einer Kursverdoppelung seit Anfang Jahr bleibt das Potenzial vorerst beschränkt. Helfen könnte Rieter, dass der grösste Konkurrent, Saurer (in chinesischem Besitz), bei seinen deutschen Töchtern (Schlafhorst und Zinser) derzeit mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen hat. Sie mussten sich deshalb einem Schutzschirmverfahren unterziehen.

