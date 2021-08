Rieter zeigt eigene VR an

Saurers Schwäche hilft Rieter. Rieter kann sich durch die Übernahmen die Filetstücke von Saurer sichern, das Spulmaschinengeschäft Schlafhorst sowie zwei Komponentengeschäfte (alle mit Standort Deutschland). Spulmaschinen waren die grosse Lücke im Sortiment von Rieter. Der Kauf ist strategisch ein grosser Vorteil, Rieter hat vor langer Zeit schon einmal versucht, Schlafhorst zu kaufen, doch ging das Geschäft dann an Saurer. Saurer, seit 2012 in chinesischem Besitz, war durch die Coronakrise in eine finanzielle Schieflage geraten und war nun offenbar zu einem Notverkauf gezwungen. Ein schiefes Licht fällt auf die Verwaltungsräte Luc Tack und Stefaan Haspeslagh, die gemäss Rieter hinter dem Rücken von Rieter mit den in den VR-Diskussionen erworbenen Insiderkenntnissen heimlich ein eigenes Angebot für die Saurer-Geschäfte machten. Tack und Haspeslagh sind neben ihrer Tätigkeit als Rieter-VR selbst als Textilmaschinenunternehmer tätig. Tack ist zudem bedeutender Aktionär von Rieter mit einem Anteil von gegen 15%. Nun will Rieter an einer a.o. GV die beiden abberufen. Zudem wurde Strafanzeige erstattet. Für die Rieter-Aktien dürfte vor allem der Kauf der Saurer-Filetstücke von Bedeutung sein und sich günstig auf den Kurs auswirken.

