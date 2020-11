Rieter muss mehr für Aktionäre tun

Die Aktien des Spinnmaschinenherstellers Rieter haben ihren Besitzern keine Freude gemacht. Sie notieren auf langjährigen Tiefstkursen – und das nicht erst seit Corona. Klar: Rieter ist ein Maschinenbauer und das ist ein zyklisches Geschäft. Das heisst, die Nachfrage verläuft in Zyklen, was starke Schwankungen in Umsatz und Gewinn verursacht. Das spiegelt sich im Aktienverlauf.

Im letzten Jahr ging es nach unten. Der Umsatz sank rund 30% auf 760 Mio. Fr. und ein Gewinn konnte nur dank eines Landverkaufs ausgewiesen werden. Betrieblich mussten 10 Mio. Fr. Verlust verbucht werden. 2020 dürfte nochmals eine zweistellige Umsatzeinbusse resultieren und es ist von einem Verlust von um 60 Mio. Fr. auszugehen.

Die Schwankungen sind aber nicht das eigentliche Problem des Unternehmens. Rieter-Aktien könnten für die Investoren ein erfolgreiches Investment sein, wenn in guten Zeiten eine genügend hohe Rendite auf Umsatz und investiertem Kapital erwirtschaftet werden kann.

Doch Rieter hat eine längere Phase bescheidener Ergebnisse hinter sich. Wie eine Analyse des Brokers Baader Helvea zeigt, wurde das lange Zeit selbst gesteckte Ziel einer Betriebsgewinnmarge von 10% (im Moment ist es wegen Corona ausgesetzt) seit 2012 nie mehr erreicht. Das höchste der Gefühle waren 7% im Jahr 2014, sonst schwankte die Marge zwischen 4 und 6%.

Harzig auch im Aufschwung

Und das reicht kaum, um Verlustjahre zu kompensieren: «Um Wert zu schaffen, muss Rieter im Durchschnitt mindestens einen Umsatz von 1,1 Mrd. Fr. und rund 55 Mio. Fr. Betriebsgewinn erwirtschaften», erklärt Rolf Renders, Analyst bei Baader Helvea. Dann sei eine Kapitalrendite von etwa 9% möglich, was die Kapitalkosten deckt.

2018 war Rieter nahe an den 1,1 Mrd. Fr. Umsatz dran, doch die Gewinnkraft war ungenügend, es reichte nur für eine Betriebsmarge von 4% und eine Kapitalrendite (RONA) von 6,6%. Seither wurde restrukturiert, und die Kapazitäten sind verringert worden. So sollte künftig mit weniger Umsatz eine höhere Marge möglich sein.

Dazu kommt, dass Rieter rund 80 Mio. Fr. in einen neuen Unternehmenshauptsitz und Campus in Winterthur investieren will. Das dafür zusätzlich eingesetzte Kapital macht künftig höhere Gewinne nötig, um eine adäquate Kapitalrendite zu erreichen.

Wieso verläuft Rieters Geschäft auch in Aufschwungsjahren vergleichsweise harzig? Die Voraussetzungen für Erfolg wären eigentlich gut: Das Winterthurer Traditionsunternehmen hält führende Positionen im Markt und baut hochwertige Maschinen. Doch ein Blick zurück zeigt, dass die Geschäfte langfristig stagniert haben. Vor der Finanzkrise wurde ein noch etwas höherer Umsatz erzielt – dank eines Booms in China. Ein Grund für das fehlende Wachstum ist sicher der Franken. Dollar und Euro notierten vor der Finanzkrise weit über dem heutigen Niveau. Doch viele andere Schweizer Industrieunternehmen haben es trotz Frankenstärke geschafft, zu wachsen.

Der wichtigere Grund ist das schwache Wachstum in Rieters Kernmarkt, der Baumwoll- und Mischgarnspinnerei. Der Markt für Spinnfasergarne wächst weniger stark als der für rein synthetische Filamentgarne. Das hat einen einfachen Grund, sagt Andreas Engelhardt, selbständiger Strategieberater in der Textilbranche: «Polyester ist billiger als Baumwolle». Und: «Der Textilmarkt, besonders der Bekleidungssektor, ist enorm preissensibel.» Oder anders gesagt: Kleider werden immer billiger, die Margen stehen permanent unter Druck. Das spiegelt sich im Investitionsgebaren der Garn- und Textilhersteller. Der Kapitaleinsatz will gut überlegt und scharf kalkuliert sein.

Kräftige Erholung?

Wie weiter mit Rieter? Analyst Rolf Renders kann sich eine kräftige Belebung gut vorstellen. Die durch Corona gestaute Nachfrage und der schon vorher eingesetzte Abschwung bieten ab 2021 Aufholpotenzial. Er rechnet für 2022 und 2023 mit einem Umsatz von über 1 Mrd. Fr. und einem Betriebsgewinn von 80 und über 90 Mio. Fr. Damit ist er optimistischer als viele andere Analysten.

Dennoch stuft er die Papiere mit «Reduce» ein. Wieso? «Es braucht sehr gute Jahre, um die Verluste aufzuholen und die Kapitalkosten zu kompensieren», sagt Renders. Und vielleicht stellten 2022 und 2023 bereits wieder ein Zyklushoch dar.

Berater Andreas Engelhardt sieht Rieter gut im Markt positioniert: «An der ITMA-Messe im Sommer 2019 ist Rieter mit einer grossen Zahl von Innovationen positiv aufgefallen.» Zudem liege der prognostizierte Baumwollverbrauch in der aktuellen Saison deutlich über dem der letzten Saison. Das sei ein klares Zeichen für eine Belebung in der Spinnereiaktivität.

Für Investoren sind die Jahre seit dem Spin-off von Autoneum 2011 enttäuschend ausgefallen. Es bleibt die Frage, ob es dem Rieter-Management gelingt, eine Strategie zu entwickeln, die nachhaltig Aktionärswert zu schaffen vermag. Erst wenn darüber mehr Klarheit herrscht, können Rieter wieder zu einer guten Langfristanlage werden.

Die FuW rät zumindest kurz- und mittelfristig zum Durchhalten. Die Langfristperspektive ist zwar unklar, doch sollten sich Käufe in Zyklustiefs (wie gegenwärtig) eigentlich immer auszahlen. Kaufen.