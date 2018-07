«Risiken eher in Frankreich»

Herr Harnett, die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten nehmen zu. Was sind mögliche Ursachen dafür?

Die globale Liquiditätszufuhr nimmt ab. Wir befürchten, dass die Marktteilnehmer diesen Effekt unterschätzen. Natürlich wusste jeder, dass die Notenbanken restriktiver werden. Doch nun, wo das Geld tatsächlich verschwindet, steigt der Stress. Die Zunahme der Volatilität sowie die Schwäche der Schwellenländer und der Banken sind ein Ausdruck davon. Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel.

Gibt es weitere Gründe für die Schwäche der systemrelevanten Finanzinstitute?

Wir glauben, dass viele Banken Kredite in Schwellenländer vergeben haben, und zwar in Dollar. Dessen Aufwertung setzt die Schuldner in den Emerging Markets unter Druck. Es ist schwierig, konkrete Zahlen zur grenzüberschreitenden Kreditvergabe zu erhalten. Aber wenn wir die Puzzleteile zusammensetzen, kommen wir zu diesem Schluss.

Europäische Banken scheinen besonders unter Druck zu stehen. Droht eine neue Eurokrise?

Die Eurozone ist derzeit relativ robust. Sollte die US-Notenbank aber ihr Rückzugstempo erhöhen, würde unsere Besorgnis zunehmen. Dann würden wir uns aber eher um die französischen als um die italienischen Institute sorgen, denn unter den schlechtesten Aktienperformern finden sich gleich vier französische Finanzinstitute. Risiken tauchen immer dort auf, wo man sie nicht erwartet. In Frankreich ist die Privatverschuldung in den vergangenen fünf Jahren stark gewachsen. Gefahren orten wir zudem in Australien, Kanada und Schweden, also in jenen Staaten, die die Finanzkrise vergleichsweise glimpflich überstanden haben.

Welche Mittel stehen zur Verfügung, sollte eines der wichtigen Finanzinstitute in schwere Schieflage geraten?

Historisch haben die Zentralbanken auf die Schwäche von systemrelevanten Banken mit Zinssenkungen reagiert. Das dürfte diesmal insbesondere dann schwierig sein, wenn europäische Institute betroffen sind, denn der Spielraum der EZB ist eingeschränkt. Geraten die Banken in Stress, schränken sie normalerweise die Kreditvergabe ein. In der Folge verlangsamt sich das Wachstum.