Risiken für das globale Wachstum

Der vorhersehbare Zyklus der Abwärtskorrekturen der Prognosen für die Entwicklung der Weltwirtschaft hat offiziell begonnen. Das war die Botschaft des kürzlich vom Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffentlichten halbjährlichen World Economic Outlook, der frühere Korrekturen mehrerer prominenter privater Prognoseteams bestätigt.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia.

Die weitgehend in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine vorgenommene Korrektur ist gross: Prognostiziert wird für 2022 nun ein deutlich geringeres weltwirtschaftliches Wachstum von 3,6% bzw. 1,3 Prozentpunkte unter der nur sechs Monate zuvor abgegebenen globalen Wachstumsprognose des IWF von 4,9%. Man muss dem IWF zugutehalten, dass er mit einer bereits im Januar veröffentlichten zwischenzeitlichen Abwärtskorrektur von 0,5 Prozentpunkten vor dieser Entwicklung warnte. Trotzdem ist dies mit Blick auf die vergangenen fünfzehn Jahre die drittgrösste Prognosesenkung im regelmässigen sechsmonatigen Korrekturzyklus des IWF.

Als sich im April 2009 die globale Finanzkrise entfaltete, senkte der IWF seine globale Wachstumsprognose für das Jahr 4,3 Prozentpunkte (und erwartete statt dem vor der Krise projizierten positiven Wachstum von 3% also eine Kontraktion von 3%). Natürlich senkte der IWF, als Anfang 2020 die Covid-Pandemie ausbrach, seine Wachstumsprognose für das Jahr 6,4 Prozentpunkte (von vor der Pandemie projizierten 3,4% zu einer Kontraktion von 3%). In diesen beiden früheren Fällen sagte die jeweils sehr grosse Senkung der Prognose eine steile weltweite Rezession vorher; tatsächlich handelte es sich um die beiden schlimmsten Rezessionen in der modernen Geschichte.

Globale Rezession ist nicht abwegig

Doch weder der IWF noch die meisten anderen Prognostiker glauben, dass das aktuelle weltweite Wachstumsdefizit die Welt in eine echte Rezession stürzen wird. Der jüngste World Economic Outlook sagt eine perfekte weiche Landung der 96 Bio. $ grossen Weltwirtschaft vorher. Gemäss der jüngsten Korrektur soll sich das weltweite Wachstum 2022/23 nun komfortabel auf einen Pfad von 3,6% einpendeln; das liegt einen Bruchteil über dem Durchschnittswert seit 1980 von 3,4%. Sehr viel weicher kann eine Landung nicht ausfallen. Doch dies könnte aus mehreren Gründen Wunschdenken sein.

Zunächst einmal waren die Prognostiker bei ihrer Extrapolation des «Zuckerhochs» des Jahres 2021 in die Zukunft übertrieben optimistisch. Der Anstieg des weltweiten Wachstums um 6,1% im Jahr 2021 war laut den bis ins Jahr 1980 zurückgehenden IWF-Statistiken die bisher steilste Erholung überhaupt. Doch sie folgte auf den steilsten je verzeichneten Absturz: einen Einbruch auf –3,1% 2020. Genau wie Anfang 2020 die Covid-Lockdowns den grössten Teil der Weltwirtschaft fast zum Stillstand brachten, brachte die Wiederöffnung in Verbindung mit aggressiven geld- und fiskalpolitischen Konjunkturimpulsen die Mutter aller wirtschaftlichen Erholungen hervor.

Prognostiker und Anleger extrapolieren aktuelle Trends in die Zukunft, daher ist es wichtig, sich die aussergewöhnliche Volatilität der Jahre 2020/21 vor Augen zu führen, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, welchen Trend es fortzuschreiben gilt. Das durchschnittliche weltweite BIP-Wachstum jener zwei Jahre betrug nur 1,5% und lag damit deutlich unter der offiziellen globalen Rezessionsschwelle, von der weithin angenommen wird, dass sie bei etwa 2,5% liegt. Man muss nicht erwähnen, dass, wenn sich das weltwirtschaftliche Wachstum stärker in Richtung dieses grundlegenden Trends verlangsamt als hin zum Pfad der weichen Landung, eine weitere globale Rezession alles andere als abwegig ist.

In China lässt der Elan nach

Ein zweiter Grund, den optimistischen Prognosen zu misstrauen, ist, dass der Schwung in China nachlässt. Chinas Wirtschaft wächst derzeit deutlich langsamer als mit dem Tempo von fast 8% der Jahre 2010 bis 2019. Die jüngste IWF-Prognose sieht das durchschnittliche chinesische Wachstum 2022/23 bei 4,75%. Das ist kaum mehr als die Hälfte des Trends im Gefolge der globalen Finanzkrise, als ein starkes chinesisches Wachstum faktisch das Einzige war, was während des Zeitraums von 2012 bis 2016 einen Rückfall der Welt in die Rezession verhinderte. Wie damals ist eine globale Resilienz ohne eine dynamischere chinesische Volkswirtschaft höchst unwahrscheinlich.

Dieses Risiko besteht heute. Angesichts des Dreiklangs an Erschütterungen, denen China derzeit ausgesetzt ist – einer neuen Covid-Lockdownwelle, anhaltendem Entschuldungsdruck (besonders in Chinas instabilem Immobiliensektor) und aus seiner unklugen Partnerschaft mit Russland resultierenden kriegsbedingten Kollateralschäden –, kann sich die Welt nicht länger auf China als Quelle der Resilienz stützen. Das gilt natürlich in beide Richtungen. Falls China sein Bekenntnis zu Russland vertieft, wird es an der Isolation seines «Komplementärs» teilhaben. Da die chinesische Wirtschaft weiterhin stark auf die übrige Welt angewiesen bleibt, könnte sich dies als Präsident Xi Jinpings grösste Herausforderung erweisen.

Inflation auf Höchststand

Drittens geht der Abschwung des globalen Wachstumszyklus mit einem deutlichen Aufschwung der weltweiten Inflations- und Zinszyklen einher. Die Vertreter der These der weichen Landung tun die Folgen hiervon ab. Während die Inflation auf den höchsten Stand in vierzig Jahren steigt, ist nun verantwortungsloses Gerede zu vernehmen, dass sie ihren Höchststand bereits erreicht habe – die überspannte Vorstellung, dass die Situation inzwischen so schlimm sei, dass es nur noch besser werden könne.

Dieses oberflächliche arithmetische Argument geht am Kern des Problems vorbei. Angesichts des im März steil – um 8,5% – gestiegenen US-Konsumentenpreisindex besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses wichtige Inflationsbarometer zum Jahresende deutlich niedriger liegen wird. Aber wie viel niedriger? Ausreichend niedrig, um das Fed vor den Folgen seines unverantwortlichsten geldpolitischen Vorgehens seit Mitte der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre zu retten?

Man sollte nicht darauf zählen. Das Fed gibt sich derzeit zwar knallhart, doch reden ist billig. Bisher hat es nur 25 Basispunkte – oder gerade mal 10% – der 250 Basispunkte an kumulativer Straffung abgeliefert, die die Finanzmärkte für die nächsten sechs Monate erwarten. Selbst wenn es die erwarteten Schritte unternimmt und die Federal Funds Rate bis November auf 2,5% anhebt, dürfte der nominale Leitzins deutlich unter der Inflationsrate liegen.

Realzinsen müssen deutlich steigen

Das bedeutet, dass die reale (inflationsbereinigte) Federal Funds Rate im gesamten Jahresverlauf negativ bleiben dürfte. Damit wäre der reale Leitzins dann für einen Zeitraum von 38 Monaten negativ – eine deutlich stärkere Stimulierung der Konjunktur als in früheren Phasen stark akkommodierender Geldpolitik unter Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen. Die Realzinsen spielen für die Bewahrung der Preisstabilität und die Steuerung des Wirtschaftswachstums eine wichtige Rolle. Das Fazit bei der Beurteilung des globalen Wirtschaftszyklus ist, dass der Anstieg der Realzinsen noch deutlich weiter gehen muss.

All dies unterstreicht die sich innerhalb der Weltwirtschaft aufbauenden Risiken. Als ehemaliger Wallstreet-Prognostiker kann ich mich in die Denkweise der meisten Prognoseteams, einschliesslich der hoch talentierten Fachleute des IWF, hineinversetzen, die glauben, alle denkbaren Risiken berücksichtigt zu haben. Die Finanzmärkte sind in diesem Fall der gleichen Meinung; sie sind überzeugt, dass eine inflationsanfällige Welt mit noch immer unglaublich akkommodierenden Notenbanken irgendwie in wunderbarer Weise sanft auf eine weiche Landung zusteuert, an die man sich noch lange erinnern wird. Aber kann dieses schon jetzt rosige Szenario ohne China wirklich funktionieren? Träumen Sie weiter.

Copyright: Project Syndicate.