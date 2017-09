Risiken im Dauertest

Multi Asset-Fonds, die ein breites Instrumentarium von Derivaten nutzen, ermöglichen die Umsetzung übergeordneter Anlageideen. Diese bieten dem Portfoliomanagement mehr Möglichkeiten zur Diversifikation als bei der traditionellen Allokation nach Anlageklassen. Doch der Ansatz erfordert auch neues Denken beim Risikomanagement. Worauf muss geachtet werden?

Passt eine übergeordnete Anlageidee zu dem bereits bestehenden Multi Asset-Portfolio oder nicht? Dies ist die entscheidende Frage. Zwar wird das Portfoliomanagement zunächst immer prüfen, welche Rendite eine einzelne neue Idee für sich selbst erwarten lässt und welche Risiken mit ihr verbunden sind. Doch allein dieses unabhängige Risiko zu kennen und die unabhängigen Risiken mehrerer alternativer Strategien zu vergleichen, bietet noch keine Entscheidungsgrundlage.

Die Auswirkung einer neuen Anlageidee auf ein Portfolio sowie dessen Renditeerwartungen und Volatilität hängen immer von der Korrelation der Wertentwicklung des Gesamtportfolios zu der neuen Idee ab.

Für sich genommen kann es zum Beispiel zu einem Zeitpunkt äusserst vielversprechend sein, darauf zu setzen, dass sich die Währung eines Landes wie etwa der polnische Zloty besser entwickelt als die eines anderen Landes – beispielsweise des regionalen Wettbewerbers Tschechien. Die makroökonomischen Aussichten könnten diese Einschätzung unterstützen. Eine äusserst attraktive mittelfristige Rendite würde vom Portfoliomanagement erwartet. Dennoch: Unter Umständen würde eine solche Währungsidee doch nicht in das Anlageportfolio übernommen. Nämlich genau dann, wenn sie zu stark positiv mit dem Portfolio korreliert hätte und ihre Hinzunahme das Portfoliorisiko erhöhen würde.

Risiken möglichst gleich verteilt

Eine weitere wichtige Überlegung ist, welchen Anteil eine Idee am Gesamtportfolio haben sollte. Anders als bei traditioneller Allokation nach Anlageklassen lässt sich das nicht am Volumen des investierten Kapitals festmachen, da dies nur bei Portfolios aus Long-Investments aussagekräftig wäre. Aber der Risikobeitrag zum Portfolio kann betrachtet werden: Wenn jede Idee etwa für denselben erwarteten Renditebeitrag von 25 bis 50 Basispunkten pro Jahr steht, lässt sich aus 20 bis 30 einzelnen Anlageideen ein Portfolio mit attraktiven Renditechancen zusammenfügen. Durch die gleichgewichtete Berücksichtigung schwach korrelierter Strategien soll darauf hingewirkt werden, dass Klumpenrisiken vermieden werden. Ziel ist es, dass Renditeziele auch dann noch erreicht werden, wenn einige Ideen nicht aufgehen. Zusätzlich kann überprüft werden, ob sich nicht unerwünschte Risikoneigungen im Portfolio herausbilden: Geografische Risikokonzentration wird dabei ebenso vermieden wie eine eindeutige Abhängigkeit von marktbestimmenden Risiken wie dem Aktienrisiko.

Künftige Szenarien analysieren

Ein Multi Asset-Portfolio sollte sich möglichst auch in angespannten Situationen und beim Eintreten extremer Risiken bewähren. Risikoexperten versuchen daher, die relevanten Szenarien zu identifizieren und in einem mathematischen Modell zu simulieren. Invesco nutzt dazu beispielsweise ein proprietäres System, in das möglichst viele historische Daten einfliessen, mit denen sich die Entwicklungen und Verhältnisse an den Kapitalmärkten erfassen lassen. Dann werden potenzielle künftige Worst-Case-Szenarien durchgespielt. Zum Beispiel: eine harte Landung mit Aktienmarkteinbrüchen und Währungsverfall in China. Über rollierende Zeitfenster werden Renditen, Volatilität und die Korrelationen der Strategien im Portfolio einem Stresstest unterzogen. Daraus errechnet sich auch, welchen Einfluss das Szenario auf die Gesamtrendite des Portfolios haben könnte. Dieses Prozedere wird für Hunderte rollierender Zeitfenster durchgeführt. Die Ergebnisse lassen sich in einem Histogramm veranschaulichen. Liegen sie für alle betrachteten Zeiträume nahe beieinander, geht man davon aus, dass das Portfolio robust gegenüber dem Eintreten des betrachteten Szenarios ist. Zeigt sich eine breite Streuung, deutet das auf eine grosse Abhängigkeit der Portfolioergebnisse von den jeweils vorherrschenden wirtschaftlichen Umständen oder auf grosse Unsicherheit bezüglich der Ergebnisse hin.

Auf dem Weg zu krisenfesteren Portfolios

Ist ein Portfolio weniger stabil gegenüber einem Szenario, muss genauer analysiert werden. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei auch der jüngste erhobene Zeitraum (rote Linie). Es sind Daten wie diese, aufgrund derer ein erfahrenes Portfoliomanagement beurteilt, ob das Portfolio verändert werden müsste, um im jeweiligen Szenario besser zu bestehen. Die Vielfalt der übergeordneten Anlageideen bietet grosse Möglichkeiten der Anpassung. Andere Ideen als bislang können für das Portfolio selektiert werden. Das Portfoliomanagement kann auch einzelne Anlageideen anders skalieren und ihnen so mehr oder weniger Risikogewicht am Portfolio beimessen. Jede alternative Portfoliozusammensetzung kann dann wieder analysiert und auf ihre Stressresistenz getestet werden.

Um das Ziel einer Krisenresistenz zu erreichen, lässt sich mithilfe übergeordneter Anlageideen auf diese Weise ein äusserst breit diversifiziertes Portfolio erstellen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass zu jedem Zeitpunkt eine grosse Menge an möglichst schwach korrelierten Ideen als Portfoliobausteine zur Verfügung steht. Wie aber gelangt man zu diesen?

