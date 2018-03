Risiko Selbstzufriedenheit

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich auf einem stabilen Wachstumspfad – das ist erfreulich. Gemäss den neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco wuchs sie 2017 real 1%. Im laufenden Jahr sollte sich das Wachstum gar auf 2,4% beschleunigen. Die Schweiz profitiert vom guten internationalen Umfeld. Dieses ist umso wichtiger, als über 50% des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus dem Export stammen; 2017 waren es gar 54,6%. Gemäss den zeitgleich zum BIP publizierten Zahlen zum Aussenhandel im Februar 2018 gingen 52,7% der Exporte in die EU.

Auch wenn das nicht überall gerne wahrgenommen wird: Die Schweizer Wirtschaft ist und bleibt existenziell auf den Handelspartner EU angewiesen. Daran wird sich so rasch nichts ändern, Handelsströme lassen sich nicht über Nacht umleiten. Umso wichtiger sind ein gegenseitiger, möglichst freier Marktzugang und ein einvernehmliches Verhältnis mit dem grossen Nachbarn. Das vom Bundesrat zu Monatsbeginn präzisierte Verhandlungsmandat gegenüber der EU weist in die richtige Richtung.

Über den Bemühungen, das Verhältnis zur EU zu stabilisieren und zu sichern, schwebt, einem Damoklesschwert gleich, die Volksinitiative der SVP zur Abschaffung der Personenfreizügigkeit. Damit würden die Brücken zur EU gleichsam abgebrochen, alle Verträge des ersten Pakets der bilateralen Abkommen würden damit hinfällig. Wenn die Schweiz diese Brücken abbricht, bricht sie auch die Handelsströme in die EU ab.

Ein zweiter Blick in die Aussenhandelszahlen muss den USA gelten. Sie sind mit einem Exportanteil von knapp 16% der zweitgrösste Handelspartner der Schweiz. Die Strafzölle Washingtons auf Stahl und Aluminium beeinträchtigen die Schweiz direkt nicht wesentlich. Sollte daraus aber ein globaler Handelskrieg entstehen, wäre auch die Schweiz spürbar betroffen.

Die Zahlen dürfen also nicht zu falscher Zufriedenheit verleiten. Die Prosperität ist kein Selbstläufer, zumal sich der internationale Konkurrenzkampf verschärft. Neben international offenen Märkten sind möglichst niedrige wettbewerbliche und administrative Hürden im Inland zentral.

Von eminenter Bedeutung ist die Steuervorlage 17: Sollte auch sie scheitern, würde dies dem Standort Schweiz erheblich schaden. Aufgrund verschiedener Positionsbezüge der politischen Linken sowie seitens des Gewerbeverbandes ist das nicht auszuschliessen. Standortpolitisch relevant ist auch die Sanierung der AHV. Die von Bundesrat Alain Berset angestrebte, fast ausschliesslich einnahmenseitige Reform mit einer Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes um bis zu zwei Prozentpunkte ist zum Scheitern verurteilt. Je länger die Sanierung jedoch dauert, desto teurer wird sie.

Die Schweiz hat es weitgehend selbst in der Hand, ob sie ihre internationale Position schwächen oder stärken will. An einer Schwächung kann niemand Interesse haben – auch Vertreter von Partikularinteressen und Ideologen nicht.