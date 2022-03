Risk-Portfolio hält Rückgang in Grenzen

Die vergangenen drei Monate waren für das Risk-Portfolio nicht einfach. Inflationsangst und der Krieg in der Ukraine haben an der Börse zu Kursrückschlägen und höherer Volatilität geführt – wovon auch das Risk-Portfolio betroffen war. Zwar weisen immerhin vier der siebzehn Portfoliotitel eine positive Performance auf, doch belasteten die ­hef­tigen Rückschläge in den drei Valoren Autoneum, SoftwareOne und Zur Rose so stark, dass im Portfolio schliesslich ein Wertverlust von 11% resultierte, deutlich mehr als in dem von Nestlé & Co. dominierten SPI, der 5,1% einbüsste (vgl. Tabelle). Der eher mit dem Portfolio vergleichbare SPI Small & Mid gab 9,6% nach.