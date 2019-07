Riskportfolio knapp hinter starkem SPI

Das FuW-Riskportfolio hat in der gut ein Quartal umfassenden Berichtsperiode 8,4% zugelegt, der Swiss Performance Index (SPI) 9,1%. Damit konnte das Portfolio dem Indexverlauf knapp folgen, obwohl wichtige Indextreiber wie Nestlé, Zurich Insurance oder Givaudan, die inklusive Dividende alle zweistellig zulegten, im Portfolio naturgemäss fehlen. Das Trackerzertifikat, in dem das Riskportfolio nachgebildet wird, ist 8,2% avanciert. Das Höchst in der Berichtsperiode wurde übrigens Ende April mit 123 Fr. erreicht.

Alle Titel ausser Burckhardt Compression und Meyer Burger verbuchten Wertzunahmen. LafargeHolcim und Oerlikon notieren bloss niedriger wegen des Dividendenabgangs.