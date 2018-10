Der «Pool Ambassador» im Ritz Carlton in Dubai reicht Fruchtsäfte dar, selbstredend befrackt. «Ritzy» heisst das Stichwort hierzu, will heissen elegant, protzig. Eines der wenigen Wörter aus dem Schweizer Alemannischen, die es ins Englische geschafft haben, daneben nur etwa «muesli» und «roesti» aus der Küche, «loess» und «flysch» aus der Geologie, «kepi» und «putsch» aus Streitkräften und Staat. Der Namensgeber starb vor genau hundert Jahren: Cäsar Ritz, Hotelier der Könige, König der Hoteliers, wie Edward VII, König der Briten, ihn nannte. Ritz, geboren 1850 als Bergbauernbub im Walliser Nest Niederwald, avancierte, unwahrscheinlich genug, zum Schöpfer der modernen Luxushotellerie. Die Kellnerlehre in Brig brach er ab, dienerte aber trotzdem bereits 1869 als «maître d’hôtel» in einem Spitzenlokal an der Seine. Ab 1877 führte er erstmals ein Hotel, eröffnete 1898 das «Ritz» an der Place Vendôme in Paris. Dekadente Musse wie hier gönnte sich der rastlose Herbergsvater selbst nicht; ein Fehler, denn bald nach der Jahrhundertwende begannen seine Kräfte zu schwinden. Das Hotel in Paris inspirierte Irving Berlin zum Musical-Ohrwurm: «Puttin’ On the Ritz» – sich in Schale werfen. Gilt auch fürs Personal. (Bild: Jonas Bendiksen)